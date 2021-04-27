***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Transferler35.971.002 -35.971.002Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)9.947.205 9.947.205 9.947.205Kar PaylarıDönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.6 10.432.153 110.886.985 9.947.205 380.285.112 380.285.112Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211Transferler-2.637.074 45.055.718 -42.418.644Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)9.948.782 9.948.782 9.948.782Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 8.699.678 148.399.564 9.948.782 413.513.993 413.513.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI16.051.787 -145.188.574Dönem Karı (Zararı)24 9.948.782 9.947.205Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.948.782 9.947.205Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmelerle İlgili Düzeltmeler13.717.963 14.955.664Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 15.561.583 12.559.297Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.843.620 2.396.367Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler11.519.150 13.953.297Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.728.714 3.707.318Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 575.251Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 101.176Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.790.436 9.569.552Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.193.050 549.602Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.193.050 549.602Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-38.638.860 -1.811.147Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler19 -38.638.860 -1.811.147Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-4.850.710 770.488Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler5.611.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.504.101 -184.946.925Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4 -103.410.880 -76.839.532Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-26.002.366 -15.401.558Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler16.853.117 6.950.810Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)16.853.117 6.950.810Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6 -42.945.260 -60.261.544Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler160.873.856 -40.347.249Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.135.634 952.148Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları15.221.799 -144.634.483Alınan Faiz2.116.043 1.100.005Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-360.232 -197.627Vergi İadeleri (Ödemeleri)-925.823 -1.456.469YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-646.795 1.714.878Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-646.795 1.714.878Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8,9 45.469Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-692.264 1.714.878FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.534.633 74.388.618İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-203.927.083İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-203.927.083Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri272.250.000 79.560.393Kredilerden Nakit Girişleri272.250.000 79.560.393Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-220.997 432.713 -1.649.607YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.939.625 -69.085.078NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.939.625 -69.085.078DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30 146.428.538 210.313.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ30 230.368.163 141.228.119Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri230.368.163 146.428.538Ticari Alacaklar5 516.429.382 428.580.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 61.755.646 47.646.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 454.673.736 380.933.757Diğer Alacaklar1.506.611 84.322İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.506.611 84.322Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar16.113.714Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları16.113.714Türev Araçlar21.778.450Stoklar290.337.562 245.548.682Peşin Ödenmiş Giderler7 31.777.275 18.656.234Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.192.195Diğer Dönen Varlıklar47.218.375 35.647.710ARA TOPLAM1.139.415.818 892.251.480TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.139.415.818 892.251.480DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 63.722.975 64.981.581Kullanım Hakkı Varlıkları2.406.216 2.680.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 224.696 261.523Peşin Ödenmiş Giderler111.629Ertelenmiş Vergi Varlığı19 35.795.971 30.945.261Diğer Duran Varlıklar71.790.233 71.790.233İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar71.790.233 71.790.233TOPLAM DURAN VARLIKLAR173.940.091 170.770.539TOPLAM VARLIKLAR1.313.355.909 1.063.022.019KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar124.906.734 52.867.525Ticari Borçlar637.339.649 470.853.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 103.974.613 82.858.034İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 533.365.036 387.995.760Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.109.089 5.414.977Diğer Borçlar50.641 97.062İlişkili Taraflara Diğer Borçlar50.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar97.062Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler739.403Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri739.403Türev Araçlar16.860.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.174.924 36.449.555Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü760.701 2.878.719Kısa Vadeli Karşılıklar58.356.231 48.646.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14.918.614 11.965.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar43.437.617 36.680.385Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 2.691.650 2.929.076ARA TOPLAM876.129.022 636.997.434TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER876.129.022 636.997.434UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.577.652 1.773.135Uzun Vadeli Karşılıklar22.135.242 20.686.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18.590.043 17.914.026Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.545.199 2.772.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.712.894 22.459.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER899.841.916 659.456.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar413.513.993 403.565.211Ödenmiş Sermaye12 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.426.000 -8.426.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.426.000 -8.426.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 8.699.678 11.336.752Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları148.399.564 103.343.846Net Dönem Karı veya Zararı9.948.782 42.418.644TOPLAM ÖZKAYNAKLAR413.513.993 403.565.211TOPLAM KAYNAKLAR1.313.355.909 1.063.022.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 573.536.935 381.538.702Satışların Maliyeti13 -519.821.501 -341.339.169TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)53.715.434 40.199.533BRÜT KAR (ZARAR)53.715.434 40.199.533Genel Yönetim Giderleri15 -17.704.757 -6.285.913Pazarlama Giderleri15 -23.911.553 -20.640.002Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -1.280.510 -988.316Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 52.569.410 11.882.563Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -57.096.902 -12.858.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.291.122 11.309.686FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.291.122 11.309.686Finansman Gelirleri2.116.043 907.591Finansman Giderleri-3.309.093 -1.499.584SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.098.072 10.717.693Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.850.710 -770.488Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.650.905Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 4.850.710 2.880.417SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)9.948.782 9.947.205DÖNEM KARI (ZARARI)9.948.782 9.947.205Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.948.782 9.947.205Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,04590000 0,04590000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.948.782 9.947.205Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları9.948.782 9.947.205http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931512BIST