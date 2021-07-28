***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Transferler35.971.002 -35.971.002 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.863.157 19.863.157 19.863.157Kar Payları-4.294.504 -4.294.504 -4.294.504Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 106.592.481 19.863.157 385.906.560 385.906.560Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211Transferler2.786.737 39.631.907 -42.418.644Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.704.432 17.704.432 17.704.432Dönem Karı (Zararı)Kar Payları-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 14.123.489 135.001.626 17.704.432 413.295.516 413.295.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI41.547.319 -156.444.411Dönem Karı (Zararı)17.704.432 19.863.157Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-692.383 39.895.701Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.588.960 4.002.960Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4,5 2.151.760 14.771.288Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler813.877 4.412.339Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.337.883 10.358.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler14.554.266 11.108.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.562.819 -2.061.110Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-16.381 198.319Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler885.032 -98.409Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.122.796 13.069.503Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler3.238.662 2.729.605Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-5.172.090 -1.521.144Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler8.410.752 4.250.749Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.646.581 4.652.476Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 -18.646.581 4.652.476Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -4.694.162 222.828Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-1.885.288 2.408.241Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmelerİşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler31.843.999 -210.513.438Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-131.745.053 -102.480.044Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.303.632 -8.358.653Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler16.113.714Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)16.113.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-149.629.962 -21.405.017Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler284.463.278 -102.621.098Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler13.992.075 14.848.159Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)13.992.075 14.848.159Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.421 9.503.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları48.856.048 -150.754.580Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-360.733 -4.032.534Vergi İadeleri (Ödemeleri)-6.947.996 -1.657.297YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.878.626 -1.219.440Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -10.162.345 -2.740.584Verilen Nakit Avans ve Borçlar6 111.629Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar111.629Alınan Faiz5.172.090 1.521.144FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.332.046 96.972.581Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10 50.000.000 96.015.178Kredilerden Nakit Girişleri50.000.000 96.015.178Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıKira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-871.286 -723.239Türev Araçlardan Nakit Girişleri36.756.800 22.110.511Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-36.807.441 -11.986.554Ödenen Temettüler-7.974.127 -4.294.504Ödenen Faiz-5.771.900 -4.148.811YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.000.739 -60.691.270NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)72.000.739 -60.691.270DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 146.428.538 210.313.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 218.429.277 149.621.927Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 218.429.277 146.428.538Ticari Alacaklar5 559.511.261 428.580.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 75.167.572 47.646.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 484.343.689 380.933.757Diğer Alacaklar1.387.954 84.322İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.387.954 84.322Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar16.113.714Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları13 16.113.714Türev Araçlar1.836.812Stoklar5 393.840.761 245.548.682Peşin Ödenmiş Giderler6 19.979.324 18.656.234Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 5.261.472 1.192.195Diğer Dönen Varlıklar9 40.213.750 35.647.710ARA TOPLAM1.240.460.611 892.251.480TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.240.460.611 892.251.480DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 71.297.779 64.981.581Kullanım Hakkı Varlıkları20 3.125.775 2.680.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 192.073 261.523Peşin Ödenmiş Giderler111.629Ertelenmiş Vergi Varlığı17 35.639.423 30.945.261Diğer Duran Varlıklar88.141.969 71.790.233İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 88.141.969 71.790.233TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.397.019 170.770.539TOPLAM VARLIKLAR1.438.857.630 1.063.022.019KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar104.360.927 52.867.525İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar104.360.927 52.867.525Banka Kredileri10 102.922.945 51.677.083Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.437.982 1.190.442İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli BorçlanmalarTicari Borçlar755.317.072 470.853.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 131.859.495 82.858.034İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 623.457.577 387.995.760Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.267.652 5.414.977Diğer Borçlar50.641 97.062İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 50.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar97.062Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler13.992.075 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri13 13.992.075Türev Araçlar16.860.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 55.544.099 36.449.555Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 2.878.719Kısa Vadeli Karşılıklar61.463.931 48.646.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12.792.099 11.965.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar48.671.832 36.680.385Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 3.337.435 2.929.076ARA TOPLAM1.000.333.832 636.997.434TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.000.333.832 636.997.434UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.961.125 1.773.135İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.961.125 1.773.135Banka Kredileri10 1.961.125 1.773.135İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar23.267.157 20.686.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.626.293 17.914.026Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.640.864 2.772.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.228.282 22.459.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.025.562.114 659.456.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar413.295.516 403.565.211Ödenmiş Sermaye12 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.426.000 -8.426.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.426.000 -8.426.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler12 14.123.489 11.336.752Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.001.626 103.343.846Net Dönem Karı veya Zararı17.704.432 42.418.644TOPLAM ÖZKAYNAKLAR413.295.516 403.565.211TOPLAM KAYNAKLAR1.438.857.630 1.063.022.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.320.039.063 785.689.488 746.502.128 404.150.786Satışların Maliyeti14 -1.191.004.051 -695.162.759 -671.182.550 -353.823.590TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)129.035.012 90.526.729 75.319.578 50.327.196BRÜT KAR (ZARAR)129.035.012 90.526.729 75.319.578 50.327.196Genel Yönetim Giderleri15 -37.627.637 -20.507.697 -19.922.880 -14.221.784Pazarlama Giderleri15 -53.321.849 -40.290.729 -29.410.296 -19.650.727Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -2.731.124 -2.810.327 -1.450.614 -1.822.011Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 73.148.292 51.131.030 20.578.882 39.248.467Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -91.548.958 -54.829.526 -34.452.056 -41.971.347ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.953.736 23.219.480 10.662.614 11.909.794Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.953.736 23.219.480 10.662.614 11.909.794Finansman Gelirleri5.172.090 1.713.558 3.056.047 805.967Finansman Giderleri-9.115.556 -4.847.053 -5.806.463 -3.347.469SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.010.270 20.085.985 7.912.198 9.368.292Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.694.162 -222.828 -156.548 547.660Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 -8.150.398 0 -4.499.493Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 4.694.162 7.927.570 -156.548 5.047.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952DÖNEM KARI (ZARARI)17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,08170000 0,09160000 0,03580000 0,04580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları17.704.432 19.863.157 7.755.650 9.915.952http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952423BIST