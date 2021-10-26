***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Transferler35.971.002 -35.971.002 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)32.624.046 32.624.046 32.624.046Kar Payları-6.638.540 -6.638.540 -6.638.540Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 104.248.445 32.624.046 396.323.413 396.323.413Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211Transferler2.786.737 39.631.907 -42.418.644 0 0Dönem Karı (Zararı)20.772.107 20.772.107 20.772.107Kar Payları-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 14.123.489 135.001.626 20.772.107 416.363.191 416.363.191Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI247.789.688 -160.730.737Dönem Karı (Zararı)20.772.107 32.624.046Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)20.772.107 32.624.046Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler236.519.090 58.789.267Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6.959.598 5.927.458Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler15.269.512 11.096.941Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.116.111 4.519.573Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.153.401 6.577.368Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler38.646.145 24.656.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.300.829 -1.778.065Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler265.394Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler98.409Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler37.345.316 26.070.314Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.720.613 4.469.137Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler6.720.613 4.469.137Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-18.646.581 8.406.989Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-18.646.581 8.406.989Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -2.458.002 997.573Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler190.027.805 3.235.117Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler14.471.143 -249.185.851Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-152.658.408 -125.457.721Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-98.618 -26.838.760Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler16.113.714 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)16.113.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-166.597.620 -57.557.054Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler299.415.447 -62.763.613Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler18.343.049 17.028.130Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)18.343.049 17.028.130Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.421 6.403.167İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-46.421 6.403.167Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları271.762.340 -157.772.538Alınan Faiz7.017.922 2.663.944Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-630.398 -4.032.534Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -30.360.176 -1.589.609YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.416.326 -3.793.437Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -19.527.955 -3.793.437Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler111.629Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler111.629FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI14.936.457 144.326.867Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri80.000.000 148.423.053Kredilerden Nakit Girişleri10 80.000.000 148.423.053Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.857.083 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-51.857.083Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-768.240 -511.893Türev Araçlardan Nakit Girişleri882.865 24.187.821Türev Araçlardan Nakit Çıkışları0 -13.460.459Ödenen Temettüler-7.974.127 -6.638.540Ödenen Faiz-5.346.958 -7.673.115YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)243.309.819 -20.197.307NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)243.309.819 -20.197.307DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 146.428.538 210.313.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 389.738.357 190.115.890Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 389.738.357 146.428.538Ticari Alacaklar578.122.382 428.580.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 64.557.321 47.646.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 513.565.061 380.933.757Diğer Alacaklar182.940 84.322İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar182.940 84.322Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar16.113.714Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları16.113.714Türev Araçlar903.306Stoklar5 399.992.901 245.548.682Peşin Ödenmiş Giderler6 27.360.088 18.656.234Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 28.673.652 1.192.195Diğer Dönen Varlıklar9 53.735.480 35.647.710ARA TOPLAM1.478.709.106 892.251.480TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.478.709.106 892.251.480DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 78.535.672 64.981.581Kullanım Hakkı Varlıkları21 2.762.358 2.680.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 159.449 261.523Peşin Ödenmiş Giderler6 111.629Ertelenmiş Vergi Varlığı17 33.403.263 30.945.261Diğer Duran Varlıklar71.868.128 71.790.233İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 71.868.128 71.790.233TOPLAM DURAN VARLIKLAR186.728.870 170.770.539TOPLAM VARLIKLAR1.665.437.976 1.063.022.019KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar87.847.908 52.867.525İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar87.847.908 52.867.525Banka Kredileri10 86.460.000 51.677.083Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 1.387.908 1.190.442İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar770.269.241 470.853.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar19 73.059.975 82.858.034İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 697.209.266 387.995.760Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.191.548 5.414.977Diğer Borçlar50.641 97.062İlişkili Taraflara Diğer Borçlar50.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar97.062Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler18.343.049 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri18.343.049Türev Araçlar16.860.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 254.337.293 36.449.555Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 2.878.719Kısa Vadeli Karşılıklar85.111.424 48.646.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15.408.645 11.965.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar69.702.779 36.680.385Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 2.162.091 2.929.076ARA TOPLAM1.223.313.195 636.997.434TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.223.313.195 636.997.434UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.717.561 1.773.135İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.717.561 1.773.135Banka Kredileri10 1.717.561 1.773.135İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Karşılıklar24.044.029 20.686.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20.391.608 17.914.026Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar3.652.421 2.772.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.761.590 22.459.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.249.074.785 659.456.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar416.363.191 403.565.211Ödenmiş Sermaye12 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.426.000 -8.426.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.426.000 -8.426.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.123.489 11.336.752Yasal Yedekler14.123.489 11.336.752Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.001.626 103.343.846Net Dönem Karı veya Zararı20.772.107 42.418.644TOPLAM ÖZKAYNAKLAR416.363.191 403.565.211TOPLAM KAYNAKLAR1.665.437.976 1.063.022.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 2.049.246.099 1.228.005.681 729.207.036 442.316.193Satışların Maliyeti14 -1.843.409.676 -1.086.211.933 -652.405.625 -391.049.174TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)205.836.423 141.793.748 76.801.411 51.267.019BRÜT KAR (ZARAR)205.836.423 141.793.748 76.801.411 51.267.019Genel Yönetim Giderleri15 -56.740.222 -37.007.620 -19.112.585 -16.499.923Pazarlama Giderleri15 -83.225.530 -62.724.154 -29.903.681 -22.433.425Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -3.578.217 -3.595.714 -847.093 -785.387Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 95.496.907 73.481.423 22.348.615 22.350.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -131.721.943 -72.472.976 -40.172.985 -17.643.450ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)26.067.418 39.474.707 9.113.682 16.255.227Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 0 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)26.067.418 39.474.707 9.113.682 16.255.227Finansman Gelirleri7.017.922 1.845.832Finansman Giderleri-14.771.235 -5.853.088 -5.655.679 -2.719.593SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.314.105 33.621.619 5.303.835 13.535.634Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.458.002 -997.573 -2.236.160 -774.745Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 0 -8.825.093 -674.695Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 2.458.002 7.827.520 -2.236.160 -100.050SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889DÖNEM KARI (ZARARI)20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,09580000 0,01420000 0,15050000 0,05890000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları20.772.107 32.624.046 3.067.675 12.760.889http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972633BIST