***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907Transferler904.599 35.066.403 -35.971.002 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.552.800 42.418.644 39.865.844 39.865.844Dönem Karı (Zararı)42.418.644 42.418.644 42.418.644Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.552.800 -2.552.800 -2.552.800Kar Payları-6.638.540 -6.638.540 -6.638.540Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211Transferler2.786.737 39.631.907 -42.418.644Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.639.200 40.732.994 42.372.194 42.372.194Dönem Karı (Zararı)40.732.994 40.732.994 40.732.994Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.639.200 1.639.200 1.639.200Kar Payları-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 135.001.626 40.732.994 437.963.278 437.963.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI391.168.891 -85.646.612Dönem Karı (Zararı)40.732.994 42.418.644Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler290.010.663 75.280.123Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 9.866.641 8.153.848Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler65.435.931 12.816.681Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler30.637.598 8.206.619Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler34.798.333 4.610.062Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.326.020 24.867.860Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.253.137 -877.589Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18.366 -462.092Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.509.371 716.223Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler20.545.146 25.491.318Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 10.675.643 7.342.087Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-130.673.129 15.927.646Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler21 -130.673.129 15.927.646Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 7.973.367 2.731.357Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler284.525.002 3.645.435Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-118.812 -204.791Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler22 -118.812 -204.791İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler83.720.258 -194.735.761Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-336.023.184 -152.043.144Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.809 -4.060.643Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-195.361.421 -4.052.109Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-195.361.421 -4.052.109Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-241.564.267 -75.447.566Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler856.268.951 19.243.119Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler387.370 21.624.582Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları414.463.915 -77.036.994Alınan Faiz8.277.432 3.899.242Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-813.000 -600.546Vergi İadeleri (Ödemeleri)-30.759.456 -11.908.314YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.113.829 -11.543.057Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri118.812 251.879Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-27.832.356 -11.794.936Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -25.795.153 -11.794.936Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -2.037.203 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-20.400.285 0Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler7 -20.400.285 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.489.654 33.305.010Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriPay İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri80.000.000 422.489.000Kredilerden Nakit Girişleri11 80.000.000 422.489.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-130.000.000 -372.489.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları11 -130.000.000 -372.489.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.568.579 -492.204Ödenen Temettüler15 -7.974.127 -6.638.540Ödenen Faiz-17.946.948 -9.564.246YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)265.565.408 -63.884.659NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)265.565.408 -63.884.659DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 146.428.538 210.313.197DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 411.993.946 146.428.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 411.993.946 146.428.538Ticari Alacaklar733.965.671 428.580.085İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 111.516.859 47.646.328İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 622.448.812 380.933.757Diğer Alacaklar71.513 84.322İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5 71.513 84.322Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar211.740.534 16.113.714Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları16 211.740.534 16.113.714Türev Araçlar12 113.812.719 0Stoklar6 452.314.616 245.548.682Peşin Ödenmiş Giderler7 25.915.106 18.656.234Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar24 29.072.932 1.192.195Diğer Dönen Varlıklar10 48.064.534 35.647.710ARA TOPLAM2.026.951.571 892.251.480TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.026.951.571 892.251.480DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 82.396.773 64.981.581Kullanım Hakkı Varlıkları28 1.114.597 2.680.312Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 2.121.006 261.523Peşin Ödenmiş Giderler7 20.511.914 111.629Ertelenmiş Vergi Varlığı24 22.562.094 30.945.261Diğer Duran Varlıklar127.072.561 71.790.233İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 127.072.561 71.790.233TOPLAM DURAN VARLIKLAR255.778.945 170.770.539TOPLAM VARLIKLAR2.282.730.516 1.063.022.019KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar918.651 52.867.525İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar918.651 52.867.525Banka Kredileri11 0 51.677.083Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 918.651 1.190.442Ticari Borçlar1.327.122.745 470.853.794İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 336.514.998 82.858.034İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 990.607.747 387.995.760Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.279.323 5.414.977Diğer Borçlar484.432 97.062İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 50.641 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5 433.791 97.062Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler312.157.473 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri7 312.157.473 0Türev Araçlar12 0 16.860.410Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 80.906.190 36.449.555Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 0 2.878.719Kısa Vadeli Karşılıklar85.753.209 48.646.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 28.527.678 11.965.931Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 57.225.531 36.680.385Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler10 6.205.439 2.929.076ARA TOPLAM1.818.827.462 636.997.434TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.818.827.462 636.997.434UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar486.410 1.773.135İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar486.410 1.773.135Kiralama İşlemlerinden Borçlar11 486.410 1.773.135Uzun Vadeli Karşılıklar25.453.366 20.686.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 19.153.416 17.914.026Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar14 6.299.950 2.772.213TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.939.776 22.459.374TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.844.767.238 659.456.808ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar437.963.278 403.565.211Ödenmiş Sermaye15 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)15 -2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)15 40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.786.800 -8.426.000Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.786.800 -8.426.000Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 14.123.489 11.336.752Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları135.001.626 103.343.846Net Dönem Karı veya Zararı40.732.994 42.418.644TOPLAM ÖZKAYNAKLAR437.963.278 403.565.211TOPLAM KAYNAKLAR2.282.730.516 1.063.022.019Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 3.220.770.171 1.802.184.466Satışların Maliyeti17 -2.841.907.068 -1.600.374.544TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)378.863.103 201.809.922BRÜT KAR (ZARAR)378.863.103 201.809.922Genel Yönetim Giderleri19 -81.094.744 -54.263.398Pazarlama Giderleri19 -191.744.493 -86.315.711Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -5.867.026 -4.651.103Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 294.499.880 61.882.471Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -335.393.528 -66.174.884ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)59.263.192 52.287.297Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 118.812 204.791FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)59.382.004 52.492.088Finansman Gelirleri23 8.277.432 3.706.828Finansman Giderleri23 -18.953.075 -11.048.915SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.706.361 45.150.001Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-7.973.367 -2.731.357Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 -18.990.257Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -7.973.367 16.258.900SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.732.994 42.418.644DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)40.732.994 42.418.644Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları40.732.994 42.418.644Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,18790000 0,19570000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.639.200 -2.552.800Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 2.049.000 -3.191.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-409.800 638.200Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 -409.800 638.200Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.639.200 -2.552.800TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)42.372.194 39.865.844Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları42.372.194 39.865.844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003903BIST