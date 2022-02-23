***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor
23.02.2022 19:28
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -5.873.200 10.432.153 74.915.983 35.971.002 370.337.907 370.337.907
Transferler
904.599 35.066.403 -35.971.002 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.552.800 42.418.644 39.865.844 39.865.844
Dönem Karı (Zararı)
42.418.644 42.418.644 42.418.644
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.552.800 -2.552.800 -2.552.800
Kar Payları
-6.638.540 -6.638.540 -6.638.540
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211
Transferler
2.786.737 39.631.907 -42.418.644
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.639.200 40.732.994 42.372.194 42.372.194
Dönem Karı (Zararı)
40.732.994 40.732.994 40.732.994
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.639.200 1.639.200 1.639.200
Kar Payları
-7.974.127 -7.974.127 -7.974.127
Dönem Sonu Bakiyeler
216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 135.001.626 40.732.994 437.963.278 437.963.278
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
391.168.891 -85.646.612
Dönem Karı (Zararı)
40.732.994 42.418.644
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
290.010.663 75.280.123
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 9.866.641 8.153.848
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
65.435.931 12.816.681
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30.637.598 8.206.619
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.798.333 4.610.062
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.326.020 24.867.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.253.137 -877.589
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.366 -462.092
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.509.371 716.223
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20.545.146 25.491.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 10.675.643 7.342.087
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-130.673.129 15.927.646
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
21 -130.673.129 15.927.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 7.973.367 2.731.357
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
284.525.002 3.645.435
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-118.812 -204.791
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -118.812 -204.791
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
83.720.258 -194.735.761
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-336.023.184 -152.043.144
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.809 -4.060.643
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-195.361.421 -4.052.109
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-195.361.421 -4.052.109
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-241.564.267 -75.447.566
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
856.268.951 19.243.119
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
387.370 21.624.582
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
414.463.915 -77.036.994
Alınan Faiz
8.277.432 3.899.242
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-813.000 -600.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-30.759.456 -11.908.314
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.113.829 -11.543.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
118.812 251.879
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-27.832.356 -11.794.936
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -25.795.153 -11.794.936
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.037.203 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-20.400.285 0
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
7 -20.400.285 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.489.654 33.305.010
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.000.000 422.489.000
Kredilerden Nakit Girişleri
11 80.000.000 422.489.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-130.000.000 -372.489.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
11 -130.000.000 -372.489.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.568.579 -492.204
Ödenen Temettüler
15 -7.974.127 -6.638.540
Ödenen Faiz
-17.946.948 -9.564.246
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
265.565.408 -63.884.659
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
265.565.408 -63.884.659
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 146.428.538 210.313.197
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 411.993.946 146.428.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 411.993.946 146.428.538
Ticari Alacaklar
733.965.671 428.580.085
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 111.516.859 47.646.328
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 622.448.812 380.933.757
Diğer Alacaklar
71.513 84.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 71.513 84.322
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
211.740.534 16.113.714
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
16 211.740.534 16.113.714
Türev Araçlar
12 113.812.719 0
Stoklar
6 452.314.616 245.548.682
Peşin Ödenmiş Giderler
7 25.915.106 18.656.234
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 29.072.932 1.192.195
Diğer Dönen Varlıklar
10 48.064.534 35.647.710
ARA TOPLAM
2.026.951.571 892.251.480
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.026.951.571 892.251.480
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
8 82.396.773 64.981.581
Kullanım Hakkı Varlıkları
28 1.114.597 2.680.312
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.121.006 261.523
Peşin Ödenmiş Giderler
7 20.511.914 111.629
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 22.562.094 30.945.261
Diğer Duran Varlıklar
127.072.561 71.790.233
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 127.072.561 71.790.233
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
255.778.945 170.770.539
TOPLAM VARLIKLAR
2.282.730.516 1.063.022.019
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
918.651 52.867.525
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
918.651 52.867.525
Banka Kredileri
11 0 51.677.083
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 918.651 1.190.442
Ticari Borçlar
1.327.122.745 470.853.794
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 336.514.998 82.858.034
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 990.607.747 387.995.760
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 5.279.323 5.414.977
Diğer Borçlar
484.432 97.062
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 50.641 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 433.791 97.062
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
312.157.473 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
7 312.157.473 0
Türev Araçlar
12 0 16.860.410
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 80.906.190 36.449.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 2.878.719
Kısa Vadeli Karşılıklar
85.753.209 48.646.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 28.527.678 11.965.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 57.225.531 36.680.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 6.205.439 2.929.076
ARA TOPLAM
1.818.827.462 636.997.434
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.818.827.462 636.997.434
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
486.410 1.773.135
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
486.410 1.773.135
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 486.410 1.773.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
25.453.366 20.686.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 19.153.416 17.914.026
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 6.299.950 2.772.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
25.939.776 22.459.374
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.844.767.238 659.456.808
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
437.963.278 403.565.211
Ödenmiş Sermaye
15 216.733.652 216.733.652
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.496.301 -2.496.301
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 40.654.618 40.654.618
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.786.800 -8.426.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.786.800 -8.426.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 14.123.489 11.336.752
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
135.001.626 103.343.846
Net Dönem Karı veya Zararı
40.732.994 42.418.644
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
437.963.278 403.565.211
TOPLAM KAYNAKLAR
2.282.730.516 1.063.022.019
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 3.220.770.171 1.802.184.466
Satışların Maliyeti
17 -2.841.907.068 -1.600.374.544
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
378.863.103 201.809.922
BRÜT KAR (ZARAR)
378.863.103 201.809.922
Genel Yönetim Giderleri
19 -81.094.744 -54.263.398
Pazarlama Giderleri
19 -191.744.493 -86.315.711
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -5.867.026 -4.651.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 294.499.880 61.882.471
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -335.393.528 -66.174.884
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
59.263.192 52.287.297
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 118.812 204.791
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
59.382.004 52.492.088
Finansman Gelirleri
23 8.277.432 3.706.828
Finansman Giderleri
23 -18.953.075 -11.048.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
48.706.361 45.150.001
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.973.367 -2.731.357
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -18.990.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.973.367 16.258.900
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.732.994 42.418.644
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.732.994 42.418.644
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
40.732.994 42.418.644
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına kazanç 0,18790000 0,19570000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.639.200 -2.552.800
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 2.049.000 -3.191.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-409.800 638.200
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -409.800 638.200
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.639.200 -2.552.800
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
42.372.194 39.865.844
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
42.372.194 39.865.844
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003903
BIST