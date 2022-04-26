***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -8.426.000 11.336.752 103.343.846 42.418.644 403.565.211 403.565.211Transferler-2.637.074 45.055.718 -42.418.644Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)9.948.782 9.948.782 9.948.782Dönem Sonu Bakiyeler2 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 135.001.626 40.732.994 437.963.278 437.963.278Transferler40.732.994 -40.732.994 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)6.024.845 6.024.845 6.024.845Dönem Sonu Bakiyeler216.733.652 -2.496.301 40.654.618 -6.786.800 14.123.489 175.734.620 6.024.845 443.988.123 443.988.123Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-231.863.130 13.935.744Dönem Karı (Zararı)6.024.845 9.948.782Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.024.845 9.948.782Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.282.577 -9.231.084Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.794.348 2.216.324Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-19.795.863 -1.843.620Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-19.795.863 -1.843.620Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler126.355.868 27.080.733Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler126.355.868 27.080.733Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.184.308 1.193.050Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.847.251Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler7.031.559 1.193.050Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-1.973.763 -4.850.710Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-90.282.321 -33.026.861İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-259.595.226 14.504.101Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-190.585.027 -103.410.880Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-55.411 -26.002.366Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-240.667.907 16.853.117Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)36.145.571 16.853.117Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-276.813.478 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-183.104.070 -42.945.260Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler354.960.958 160.873.856Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-143.769 9.135.634Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-231.287.804 15.221.799Vergi İadeleri (Ödemeleri)-575.326 -925.823Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -360.232YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.527.096 1.469.248Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 45.469Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 45.469Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.320.155 -692.264Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.320.155 -692.264Alınan Faiz2.847.251 2.116.043FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI421.998.506 68.534.633İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -203.927.083İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -203.927.083Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri317.707.600 272.250.000Kredilerden Nakit Girişleri317.707.600 272.250.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.803.781 -220.997Türev Araçlardan Nakit Girişleri106.499.924 0Ödenen Faiz1.594.763 432.713YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.662.472 83.939.625NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)191.662.472 83.939.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ411.993.946 146.428.538DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ603.656.418 230.368.163Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 603.656.418 411.993.946Ticari Alacaklar924.102.796 733.965.671İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 123.423.138 111.516.859İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 800.679.658 622.448.812Diğer Alacaklar126.924 71.513İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar126.924 71.513Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar488.554.012 211.740.534Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları488.554.012 211.740.534Türev Araçlar7.312.795 113.812.719Stoklar5 655.214.549 452.314.616Peşin Ödenmiş Giderler6 84.444.311 25.915.106Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 1.608.120 29.072.932Diğer Dönen Varlıklar9 99.449.638 48.064.534ARA TOPLAM2.864.469.563 2.026.951.571TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.864.469.563 2.026.951.571DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar7 81.100.382 82.396.773Kullanım Hakkı Varlıkları5.265.789 1.114.597Maddi Olmayan Duran Varlıklar8 1.968.003 2.121.006Peşin Ödenmiş Giderler20.511.914 20.511.914İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler20.511.914 20.511.914Ertelenmiş Vergi Varlığı18 52.575.995 22.562.094Diğer Duran Varlıklar141.497.449 127.072.561İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar9 141.497.449 127.072.561TOPLAM DURAN VARLIKLAR302.919.532 255.778.945TOPLAM VARLIKLAR3.167.389.095 2.282.730.516KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar325.843.523 918.651İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar325.843.523 918.651Banka Kredileri10 323.552.662Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10 2.290.861 918.651Ticari Borçlar1.682.083.703 1.327.122.745İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 437.920.501 336.514.998İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 1.244.163.202 990.607.747Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.081.073 5.279.323Diğer Borçlar340.663 484.432İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 50.641 50.641İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar290.022 433.791Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler348.303.044 312.157.473Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri6 348.303.044 312.157.473Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 114.120.792 80.906.190Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar210.906.709 85.753.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar35.264.203 28.527.678Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar175.642.506 57.225.531Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 2.798.061 6.205.439ARA TOPLAM2.693.477.568 1.818.827.462TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.693.477.568 1.818.827.462UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.267.670 486.410İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.267.670 486.410Kiralama İşlemlerinden Borçlar10 3.267.670 486.410Uzun Vadeli Karşılıklar26.655.734 25.453.366Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19.900.643 19.153.416Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar6.755.091 6.299.950TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.923.404 25.939.776TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.723.400.972 1.844.767.238ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar443.988.123 437.963.278Ödenmiş Sermaye12 216.733.652 216.733.652Geri Alınmış Paylar (-)-2.496.301 -2.496.301Paylara İlişkin Primler (İskontolar)40.654.618 40.654.618Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.786.800 -6.786.800Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.786.800 -6.786.800Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.123.489 14.123.489Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları175.734.620 135.001.626Net Dönem Karı veya Zararı6.024.845 40.732.994TOPLAM ÖZKAYNAKLAR443.988.123 437.963.278TOPLAM KAYNAKLAR3.167.389.095 2.282.730.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 1.483.979.743 573.536.935Satışların Maliyeti14 -1.347.824.482 -519.821.501TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)136.155.261 53.715.434BRÜT KAR (ZARAR)136.155.261 53.715.434Genel Yönetim Giderleri16 -34.152.429 -17.704.757Pazarlama Giderleri16 -45.010.452 -23.911.553Araştırma ve Geliştirme Giderleri15 -2.404.132 -1.280.510Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 196.015.325 52.569.410Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -241.893.928 -57.096.902ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.709.645 6.291.122FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)8.709.645 6.291.122Finansman Gelirleri2.847.251 2.116.043Finansman Giderleri-7.505.814 -3.309.093SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.051.082 5.098.072Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri1.973.763 4.850.710Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -28.040.138Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18 30.013.901 4.850.710SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.024.845 9.948.782DÖNEM KARI (ZARARI)6.024.845 9.948.782Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.024.845 9.948.782Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 0,19570000 0,25020000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.024.845 9.948.782Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.024.845 9.948.782http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024107BIST