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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2021 20:45



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 25.02.2021
Genel Kurul Tarihi 31.03.2021
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe MUDANYA
Adres ÖMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CADDESI NO:51

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4 - 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki,
5 - TTK madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - 01.01.2020 – 31.12.2020 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
9 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2021 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,
10 - SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi
13 - Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibinin görüşülmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni TTSG_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2020 yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020 Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 2020 Genel Kurul _Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın bugün saat 10:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu Ömer Bey Mahallesi Bursa Asfaltı Cad. no:51 Mudanya / Bursa adresinde yapılmıştır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922425


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NIBAS 19,04 7.835.252 % 9,99  
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Altın Gr. 450 450 -1,91  
Cumhuriyet 2.984 3.029 4,00  
Tam 2.968 3.044 2,71  
Yarım 1.434 1.473 1,30  
Çeyrek 719 736 0,65  
Gümüş.Ons 24,92 24,96 -0,01  
Gümüş Gr. 6,50 6,50 -0,01  
B. Petrol 64,66 64,66 0,03  
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