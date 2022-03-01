***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.02.2022Genel Kurul Tarihi 30.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2022Ülke TürkiyeŞehir BURSAİlçe MUDANYAAdres ÖMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CADDESİ NO: 51Gündem Maddeleri1 - Aı'nın imzalanması için yetki verilmesi,3 - 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. raporları ile şirket mali tablolarının okunması,4 - 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki,5 - TTK madde 363 uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların onaya sunulması6 - Dönem içinde gmrev yapmış Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - 01.01.2021 – 31.12.2021 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,9 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2022 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,10 - SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi13 - Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibinin görüşülmesi,14 - Dilekler ve Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni TTSG_.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006090BIST