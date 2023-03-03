Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.03.2023 16:09
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 21.02.2023
Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir BURSA
İlçe MUDANYA
Adres ÖMERBEY MAH. BURSA ASFALTI CAD. NO : 51

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı teşekkülü,
2 - Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemine ait, Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş raporları ile şirket mali tablolarının okunması,
4 - 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi'ne ait SPK, TTK, VUK ve sair mevzuata göre hazırlanmış olan tüm mali tablolar ve hesaplar ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun hazırladığı raporların müzakere edilerek tasdiki,
5 - Dönem içinde görev yapmış tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - 01.01.2022 – 31.12.2022 Hesap Dönemi kârının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve bu konuda karar verilmesi,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin tespiti,
8 - Denetim Komitesi'nin önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması,
9 - Şirket Esas Sözleşmesinin ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ve tadil kapsamında şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.300.000.000,00-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na 2023 - 2027 ( 5 yıl ) yılları için, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması hususlarının müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve bu işlemlerin Genel Kurul onayına sunulması, 2023 yılında yapılacak olan bağışların üst sınırının belirlenmesi,
11 - SPK Düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler ile Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, SPK'nın No: 17.1 sayılı Tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. ve 1.3.7 no.lu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleşmiş ise hissedarlara bilgi verilmesi
13 - Şirket esas sözleşmesinin 12. maddesi hükmüne istinaden, Genel Kurul tarihine kadar yapılmış işlemlerin tasdiki ile bu tarihten sonra yapılacak olan işlemlerin önceden tasvibinin görüşülmesi,
14 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni TTSG_ EN.pdf - İlan Metni
EK: 2 Genel Kurul İlan Metni TTSG_ TR.pdf - İlan Metni
EK: 3 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-EN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5 ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI - EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI - TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119838


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.212
Değişim :  -0,93% |  -49,03
Açılış :  5.245  
Önceki Kapanış :  5.261  
En Yüksek
5.298 En Düşük
5.054
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SILVR 16,28 137.784.218 % 10,00  
RAYSG 21,56 14.512.661 % 10,00  
EUKYO 4,40 8.284.392 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,8926 18,8990 % 0,04  
Euro 20,0855 20,0975 % 0,35  
Sterlin 22,6843 22,7981 % 0,77  
Frank 20,1032 20,2243 % 0,63  
Riyal 5,0194 5,0446 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 18,27  
Altın Gr. 1.127 1.127 11,59  
Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru