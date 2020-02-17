***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2020 17:16
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Vergi Otoritesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Uygulaması
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu
Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819562
BIST
17:02121.028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 876,65
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:026,0506
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0037
|Açılış
|: 6,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:026,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:02307,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,52
|Açılış
|: 307,57
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,58
|280.223.237
|% 19,74
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|KUTPO
|10,92
|83.572.617
|% 15,92
|
|GUBRF
|17,94
|333.803.946
|% 14,93
|
|OSTIM
|2,55
|140.410.763
|% 13,84
|
|ERBOS
|24,76
|18.611.316
|% -9,90
|
|ARDYZ
|16,24
|33.764.127
|% -9,78
|
|QNBFL
|141,50
|3.161.452
|% -8,12
|
|HUBVC
|39,76
|52.326.062
|% -7,92
|
|QNBFB
|49,02
|1.680.010
|% -7,25
|
|ASELS
|29,14
|1.774.035.591
|% 0,21
|
|THYAO
|15,26
|1.660.777.093
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|ODAS
|2,33
|856.570.236
|% 8,37
|
|KRDMD
|2,98
|449.722.629
|% 2,76
|
|ODAS
|2,33
|856.570.236
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,44
|919.260.113
|% 19,44
|
|KRDMD
|2,98
|449.722.629
|% 2,76
|
|BJKAS
|2,99
|325.493.133
|% 3,82
|
|KARSN
|1,90
|212.304.306
|% -3,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8496
|7,8889
|% -0,34
|
|Frank
|6,1378
|6,1748
|% -0,05
|
|Riyal
|1,6077
|1,6158
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,38
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.028
|2.079
|-1,86
|
|Yarım
|980
|1.006
|-0,90
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
|