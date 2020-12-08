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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

08.12.2020 16:45



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/11/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/12/2020
İhale Sonucu
Kazanılmıştır.
İhale Bedeli
77.774.450 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
_
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
_
Açıklamalar

   Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından bugün yapılan TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi ihalesi için Şirketimiz  tarafından verilen teklifin en düşük birinci  teklif olduğu öğrenilmişti.
Teknik değerlendirmeler sonucunda sözkonusu ihaleyi Şirketimiz kazanmış olup bugün TEİAŞ tarafından sözleşme imzalamaya davet edilmiştir. 
Saygılarımızla, 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892117


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SNPAM 21,02 4.985.369 % 9,99  
EREGL 13,45 1.170.486.705 % 9,98  
DOBUR 24,74 13.751.686 % 9,96  
CASA 115,00 1.100.565 % 9,94  
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Cumhuriyet 3.118 3.165 49,00  
Tam 3.102 3.181 46,00  
Yarım 1.499 1.539 22,25  
Çeyrek 752 769 11,13  
Gümüş.Ons 24,53 24,56 0,00  
Gümüş Gr. 6,15 6,16 -0,01  
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