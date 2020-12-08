***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.12.2020 16:45
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/11/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/12/2020
İhale Sonucu
Kazanılmıştır.
İhale Bedeli
77.774.450 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
_
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
_
Açıklamalar
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından bugün yapılan TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi ihalesi için Şirketimiz tarafından verilen teklifin en düşük birinci teklif olduğu öğrenilmişti.
Teknik değerlendirmeler sonucunda sözkonusu ihaleyi Şirketimiz kazanmış olup bugün TEİAŞ tarafından sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892117
BIST