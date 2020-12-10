***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuTKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşiİhaleyi Açan TarafTürkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi03/11/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih08/12/2020İhale SonucuKazanılmıştır.İhale Bedeli77.774.450 TL + KDVİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%15,78AçıklamalarAşağıdaki detayları verilen projeye ilişkin sözleşme taraflarca imzalanmıştır.İhale Eden Firma : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)İhale Konusu: TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşiİhale Tutarı: 77.774.450 TL+KDVProjenin Süresi: 420 günSaygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892708BIST