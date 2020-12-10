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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

10.12.2020 20:38



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Bildirim İçeriği

İhale Konusu
TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
_
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
03/11/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/12/2020
İhale Sonucu
Kazanılmıştır.
İhale Bedeli
77.774.450 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
_
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%15,78
Açıklamalar

Aşağıdaki detayları verilen projeye ilişkin sözleşme taraflarca imzalanmıştır. 
İhale Eden Firma : Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
İhale Konusu: TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi
İhale Tutarı: 77.774.450 TL+KDV
Projenin Süresi: 420 gün 
Saygılarımızla, 
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892708


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