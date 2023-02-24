***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.300.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2018 Tarih, 29833736-110.03.03.E.2201 sayılı izni ile 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerli kabul edilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin dolması üzerine şirketimizin ihtiyaç duyabileceği esnekliği sağlayabilecek kayıtlı sermaye tavanın belirlenmesi ve bu konuda gerekli başvuru, onay ve izin süreçleri ile ilgili ana sözleşme değişikliğinin sağlanabilmesi adına yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde,- 2020 yılında başlayan ve etkileri görece azalmakla birlikte halen devam eden pandemi sonrasında gerek ülke ekonomisinde gerekse dünya ekonomisinde yaşanan hızlı ve zaman zaman radikal değişim ve gelişmeler ile döviz kurlarında gerçekleşen artışlar ve yüksek volatilite dikkate alınarak ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel ekonomik değişimler için şirketimizin ihtiyaç duyacağı esnekliğin tesisi amacıyla, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının, i) 1.300.000.000,00- TL olarak belirlenmesi ve ii) Yönetim Kurulumuzun 2023 - 2027 ( 5 yıl ) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması adına Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,- Bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin ve yeni sürenin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasınatoplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 2023 YK Kararı Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırma - TR .pdfEK: 2 REGISTERED CAPITAL CAP BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION - ENG.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116703BIST