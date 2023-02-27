Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2023 15:32
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Başvurusu Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2023

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.12.1992 tarih ve 4463 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.02.2018 Tarih, 29833736-110.03.03.E.2201 sayılı izni ile 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerli kabul edilen kayıtlı sermaye tavanına ilişkin sürenin dolması üzerine şirketimizin ihtiyaç duyabileceği esnekliği sağlayabilecek kayıtlı sermaye tavanın belirlenmesi ve bu konuda gerekli başvuru, onay ve izin süreçleri ile ilgili ana sözleşme değişikliğinin sağlanabilmesi adına yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde,
- 2020 yılında başlayan ve etkileri görece azalmakla birlikte halen devam eden pandemi sonrasında gerek ülke ekonomisinde gerekse dünya ekonomisinde yaşanan hızlı ve zaman zaman radikal değişim ve gelişmeler ile döviz kurlarında gerçekleşen artışlar ve yüksek volatilite dikkate alınarak ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel ekonomik değişimler için şirketimizin ihtiyaç duyacağı esnekliğin tesisi amacıyla, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanının, i) 1.300.000.000,00- TL olarak belirlenmesi ve ii) Yönetim Kurulumuzun 2023 - 2027 ( 5 yıl ) yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkili kılınması adına Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunulmasına,
- Bu doğrultuda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine, bu değişiklik için de Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasından sonra tadil edilen maddenin ve yeni sürenin yapılacak ilk Genel Kurul onayına sunulmasına
toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2023 YK Kararı Kayıtlı Sermaye Tavanı Arttırma - TR .pdf
EK: 2 REGISTERED CAPITAL CAP BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION - ENG.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117091


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:145.132
Değişim :  1,45% |  73,25
Açılış :  5.076  
Önceki Kapanış :  5.059  
En Yüksek
5.153 En Düşük
4.980
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:12
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 5.237,10 101.267.036 % 10,00  
AKSA 94,10 986.641.476 % 9,99  
GENTS 6,40 45.108.214 % 9,97  
SOKE 14,45 212.743.728 % 9,97  
AFYON 12,35 708.722.045 % 9,97  
daha fazla
16:12 Alış Satış %  
Dolar 18,8773 18,8832 % 0,04  
Euro 19,9296 19,9367 % 0,14  
Sterlin 22,5648 22,6780 % 0,40  
Frank 19,9996 20,1201 % 0,09  
Riyal 5,0186 5,0438 % -0,01  
daha fazla
16:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.812 0,50  
Altın Gr. 1.099 1.100 0,57  
Cumhuriyet 7.452 7.565 -14,00  
Tam 7.489 7.541 -83,00  
Yarım 3.659 3.690 -41,00  
Çeyrek 1.829 1.845 -20,00  
Gümüş.Ons 20,68 20,72 -0,07  
Gümüş Gr. 12,56 12,57 -0,04  
B. Petrol 82,53 82,53 -0,29  
Seans Raporu 16:12
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru