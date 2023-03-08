Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2023 09:25
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Onayı Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.300.000.000 TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinde değişiklik içeren ekli tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptığımızı daha öncesinde bildirmiş bulunmaktayız.
27.02.2023 tarih ve 114413 sayılı dilekçe ile yapmış olduğumuz başvuru neticesinde kayıtlı sermaye tavanı ve süre uzatım talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli E-29833736-110.03.03-34263 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup ilgili onay yazısı ve onaylı esas sözleşme tadil metni ekte tarafınıza sunulmaktadır. Süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin temin edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Üst Yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121424


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:025.371
Değişim :  -0,20% |  -10,63
Açılış :  5.379  
Önceki Kapanış :  5.382  
En Yüksek
5.408 En Düşük
5.350
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:00
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SDTTR 101,20 297.813.232 % 10,00  
SOKE 17,18 190.411.304 % 9,99  
ONCSM 90,45 24.733.583 % 9,97  
EYGYO 19,00 101.504.377 % 9,95  
OTTO 102,80 864.034 % 9,95  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Dolar 18,9375 18,9423 % 0,12  
Euro 19,9614 19,9719 % 0,06  
Sterlin 22,3482 22,4603 % 0,18  
Frank 20,0058 20,1263 % 0,01  
Riyal 5,0301 5,0553 % 0,10  
daha fazla
13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.815 0,54  
Altın Gr. 1.105 1.105 1,40  
Cumhuriyet 7.481 7.594 -74,00  
Tam 7.527 7.579 -4,00  
Yarım 3.677 3.709 -2,00  
Çeyrek 1.839 1.854 -1,00  
Gümüş.Ons 20,07 20,09 -0,01  
Gümüş Gr. 12,22 12,23 0,01  
B. Petrol 83,26 83,26 -0,03  
Seans Raporu 13:00
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru