***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
08.03.2023 09:25
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı SPK Onayı Hak.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 300.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.300.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 27.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 07.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 29.03.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için uzatılması ve 300.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.300.000.000 TL'ye artırılması amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinde değişiklik içeren ekli tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk için Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yaptığımızı daha öncesinde bildirmiş bulunmaktayız.
27.02.2023 tarih ve 114413 sayılı dilekçe ile yapmış olduğumuz başvuru neticesinde kayıtlı sermaye tavanı ve süre uzatım talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2023 tarihli E-29833736-110.03.03-34263 sayılı yazısı ile uygun görülmüş olup ilgili onay yazısı ve onaylı esas sözleşme tadil metni ekte tarafınıza sunulmaktadır. Süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin temin edilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Üst Yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121424
BIST
13:025.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -10,63
|Açılış
|: 5.379
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|Önceki Kapanış
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5.408
En Düşük
5.350
13:0218,9426
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 19,1500
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|Önceki Kapanış
|: 19,1100
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18,9476
En Düşük
18,8991
13:0219,9691
En Yüksek
|Değişim
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:021.104,85
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|Önceki Kapanış
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1.105,47
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler13:00
|SDTTR
|101,20
|297.813.232
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.411.304
|% 9,99
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|ONCSM
|90,45
|24.733.583
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.504.377
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|DOAS
|142,20
|1.559.384.152
|% -10,00
|
|ULUSE
|196,30
|233.354.636
|% -10,00
|
|CEOEM
|19,99
|46.340.464
|% -7,45
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|30,06
|35.003.641
|% -6,18
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|ASTOR
|51,30
|3.174.617.051
|% 5,25
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|EREGL
|43,18
|2.344.676.958
|% -2,57
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|ISCTR
|13,30
|1.690.386.881
|% 2,47
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|DOAS
|142,20
|1.559.384.152
|% -10,00
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|THYAO
|140,70
|1.452.565.953
|% -0,21
|
|ISCTR
|13,30
|1.690.386.881
|% 2,47
|
|EKGYO
|8,18
|1.034.713.025
|% 0,99
|
|YKBNK
|10,83
|1.218.680.746
|% 1,12
|
|AKBNK
|18,82
|1.403.385.745
|% 1,07
|
|AKFGY
|4,29
|268.880.863
|% 5,67
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9375
|18,9423
|% 0,12
|
|Euro
|19,9614
|19,9719
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,3482
|22,4603
|% 0,18
|
|Frank
|20,0058
|20,1263
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0301
|5,0553
|% 0,10
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,54
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,40
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.527
|7.579
|-4,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,09
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
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|B. Petrol
|83,26
|83,26
|-0,03
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