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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

03.12.2021 11:38
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/10/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/10/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
03/12/2021
Açıklama

BİST Kurumsal Yönetim Endeksi Temel Kuralları çerçevesinde, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından 04 Aralık 2020 tarihinde 94,03 olarak belirlenen Şirket'imiz Kurumsal Derecelendirme notu yeni derecelendirme dönemi itibariyle yapılan iyileştirmeler göz önüne alınmış ve 03 Aralık 2021 tarihinde 95,24 olarak güncellenerek rapora bağlanmıştır. 
Sözkonusu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönem Revize Raporu sonucunda, ana bölümler itibariyle tespit edilmiş olan Şirketimiz derecelendirme notu, aşağıda ana başlıklar halinde sunulmaktadır
ANA BÖLÜMLER                            AĞIRLIK      NOT  Pay Sahipleri                                      %25        95,36 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık          %25        97,99 Menfaat Sahipleri                                %15        98,14 Yönetim Kurulu                                   %35        91,93 TOPLAM                                          %100        95,24 Şirket Yönetimimiz bilgisi dahilinde sürdürülen çalışmalar neticesinde, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme firmasınca hazırlanan, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notumuza ilişkin söz konusu Derecelendirme Raporu ekte bilgilerinize takdim edilmekle birlikte ayrıca Şirketimiz internet adresindeki (www.prysmiangroup.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde ayrıntılı olarak yayımlanmaktadır. 
Bilgilerinizi arz ederiz. 
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,36 97,99 98,14 91,93 95,24




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980834


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Cumhuriyet 5.079 5.156 -2,00  
Tam 5.146 5.280 97,33  
Yarım 2.487 2.554 47,08  
Çeyrek 1.247 1.277 23,54  
Gümüş.Ons 22,32 22,36 -0,05  
Gümüş Gr. 9,87 9,89 0,03  
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