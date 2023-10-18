***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
18.10.2023 10:54
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
18/10/2023
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
18/10/2025
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
02/12/2022
Açıklama
Şirketimiz, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 2(İki) derecelendirme dönemi için "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi"ni revize etmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207392
BIST