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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.02.2020 15:13
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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin üyesi olduğu MESS (Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi sürecinde taraflar  02 Şubat 2020 tarihinde mutabakata vararak, görüşülen maddeler üzerinde tam bir uzlaşma sağlamışlardır. Bu uzlaşma ile birlikte MESS ve Birleşik Metal-İş Sendikası arasındaki Toplu İş Sözleşmesi süreci, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar kesin suretle neticelenmiş bulunmaktadır.
MESS ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 02 Şubat 2020 tarihinde imzalanan 1 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2021 yürürlük süreli söze konu Grup Toplu İş Sözleşmesi ile
      I.    Sözleşmenin  ilk 6 ayı için ücreti 12 TL/saat altında olan çalışanlara, saat ücreti  12TL'yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılması, bu  iyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanması
     II.   Sözleşmenin  ikinci 6 ayı için ise yüzde 6 oranında artış yapılması dönem enflasyonu,  bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki farkın bu ücret artışına  eklenmesi,
     III.  Takip  eden üçüncü ve dördüncü 6 aylar için ise enflasyon (TÜFE) oranında ücret  artışı yapılması,
     IV.  Sözleşmenin  birinci yılı için tüm sosyal yardımların yüzde 20 oranında artırılması,  ikinci yıl için ise artış oranının enflasyon (TÜFE) oranında olması kararlaştırılmıştır.
MESS tarafından üye işyerlerine yüzde 2,3 destek ödemesi yapılacağı ve tamamlayıcı sağlık sigortası maliyetinin karşılanacağı bildirilmiştir.
Pay sahiplerimizin bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816664


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