***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2020 12:34
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.09.2020 Finansal sonuçlarının açıklanmasını takiben yapılan telekonferansa esas sunum ekte yer almaktadır. ilgili sunum Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümünde "Yatırımcı Sunumları" segmentinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884297
BIST
17:081.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,30
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.158
En Düşük
1.134
17:088,1911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1077
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,2088
En Düşük
8,0708
17:089,6944
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1422
|Açılış
|: 9,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,7169
En Düşük
9,5440
17:08501,36
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 6,91
|Açılış
|: 501,36
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
502,73
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler17:08
|OSMEN
|22,00
|1.052.169
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|103.769.544
|% 10,00
|
|CEMTS
|14,64
|169.066.207
|% 9,99
|
|ESEN
|18,29
|158.638.366
|% 9,98
|
|EUYO
|7,27
|7.690.191
|% 9,98
|
|POLTK
|380,70
|508.235
|% -10,00
|
|YAPRK
|36,06
|1.562.968
|% -9,99
|
|CASA
|29,36
|314.622
|% -9,99
|
|DAGHL
|16,04
|736.621
|% -9,99
|
|SODSN
|22,18
|406.803
|% -9,98
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|GARAN
|6,85
|959.402.955
|% 1,18
|
|RTALB
|50,95
|886.579.748
|% 2,89
|
|SISE
|6,40
|833.694.940
|% 1,59
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|TSKB
|2,05
|1.877.087.667
|% 6,77
|
|SKBNK
|1,85
|793.348.062
|% 8,19
|
|EKGYO
|1,72
|521.072.541
|% 2,38
|
|ALBRK
|1,71
|385.576.814
|% 9,62
|
|YKBNK
|2,14
|476.250.481
|% 2,39
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1848
|8,1911
|% 1,33
|
|Euro
|9,6886
|9,6944
|% 1,49
|
|Sterlin
|10,6281
|10,6814
|% 1,25
|
|Frank
|8,9810
|9,0351
|% 1,26
|
|Riyal
|2,1730
|2,1839
|% 1,11
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|5,35
|
|Altın Gr.
|501
|501
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.311
|3.361
|37,00
|
|Tam
|3.296
|3.379
|33,92
|
|Yarım
|1.593
|1.634
|16,41
|
|Çeyrek
|799
|817
|8,20
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,07
|
|B. Petrol
|41,17
|41,17
|0,34
|