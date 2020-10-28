***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2020 14:08
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından bugün yapılan DB.KAB.20 referanslı 400 kV Gebze - Kroman Celik, Kroman Celik- Deri OIZ ve Deri OIZ – Tepeoren güzegahları yeralti kablo baglanti projeleri ihalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 20 Adi Ortaklığı tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu öğrenilmiştir. İhale teknik değerlendirme aşamasındadır. Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884687
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
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1.153
En Düşük
1.127
12:358,2507
En Yüksek
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|: 0,81%
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|Açılış
|: 8,2850
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:359,6827
En Yüksek
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508,65
En Düşük
498,54
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2404
|8,2516
|% 0,82
|
|Euro
|9,6667
|9,6854
|% 0,27
|
|Sterlin
|10,6635
|10,7170
|% 0,23
|
|Frank
|9,0246
|9,0789
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1967
|2,2077
|% 1,03
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|-27,44
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.368
|0,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|-1,60
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|-0,78
|
|Çeyrek
|800
|819
|-0,39
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,12
|
|B. Petrol
|40,05
|40,05
|-1,56
|