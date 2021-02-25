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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.02.2021 22:57



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarihli toplantısında
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları/Rehberleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri  ve kamuya açıklanmış bulunan "Kar Dağıtım Politikası" dikkate alınarak yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde
-     SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 42.418.644.-TL "net dönem karı" oluştuğu
-     Bununla birlikte TTK ve VUK kapsamında tutulan şirket yasal kayıtlarında ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi dikkate alındığında, 55.734.746.-TL tutarında, "net dönem karı" oluştuğu (kısaca "Yasal Net Dönem Karı" olarak anılacaktır.),
-     SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan Kar Payı Rehberi'nde
               i.        Yasal Net Dönem Karı'nın, dağıtılabilir toplam kâr payı tutarının limitini oluşturduğu belirtilmektedir. Dolayısıyla 01.01.2020 -31.12.2020 mali dönemi dağıtılabilir kar payı için üst sınır 42.418.644.-TL'dir.
          ii.        Net dağıtılabilir dönem kârına, geçmiş yıllar zararlarının ve genel kanuni yedek akçenin (I. Tertip Yasal Yedek Akçenin) düşülmesi ve söze konu mali yıl içerisinde yapılan bağış tutarlarının toplamının eklenmesi suretiyle  ulaşılacağı öngörülmektedir. 
-       Bu çerçevede net dağıtılabilir dönem karının, dağıtılabilir kar payı olan 42.418.644.-TL den, 2.786.737.- TL olan genel kanuni yedek akçenin düşülmesi ve bu tutara yıl içinde yapılan 238.806.- TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile geçmiş yıllardan gelen zarar da bulunmadığı dikkate alınarak 39.870.713.-TL olduğu belirlenmiştir. 
Bu doğrultuda, çıkarılmış sermayenin %3,68'ine tekabül eden 7.974.143.-TL'nin, 24 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ortaklarımıza temettü olarak  nakden ve 1 TL nominal değerli beher hisse için brüt 0,036792362.-TL üzerinden %15 hesaplanacak vergi düşüldükten sonra, net olarak 0,031273508.-TL dağıtılmasına, geri kalan kısmın tamamının "Olağanüstü Yedek" olarak şirket bünyesinde bırakılmasına
Bu hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve kar dağıtım teklifinin 2020 yılı mali dönemine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına işbu kararı imza eden üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir. 
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913158


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