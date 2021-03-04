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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.03.2021 15:28



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

28.10.2020 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile detayları paylaşıldığı üzere  Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından 28 Ekim 2020 tarihinde yapılan DB.KAB.20 referanslı 400 kV Gebze - Kroman Celik, Kroman Celik- Deri OIZ ve Deri OIZ – Tepeoren güzegahları yeralti kablo baglanti projeleri ihalesi için Şirketimiz ile birlikte Prysmian Powerlink S.r.l. 'nin oluşturduğu DB.KAB. 20 Adi Ortaklığı  tarafından verilen teklifin en düşük ikinci teklif olduğu öğrenilmiş ve ihale tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında olduğu daha önce paylaşılmıştı. İhale kurumu Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)'in web sitesinde bugün yayınlanan bilgiye göre tekliflerin değerlendirme aşamasının tamamlandığı ve neticeten ihalenin firmamızda bırakılmadığı görülmüştür.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915108


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