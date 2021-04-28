***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2021 11:50
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2021 dönemi Finansal sonuçlarının açıklanmasını takiben yapılan telekonferansa esas sunum ekte yer almaktadır.
ilgili sunum Şirketimizin kurumsal internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümünde "Yatırımcı Sunumları" segmentinde yer almaktadır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931629
BIST
13:141.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.384
13:148,1926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0124
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1735
13:149,8966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0365
|Açılış
|: 9,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8771
13:14464,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -4,17
|Açılış
|: 464,91
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,83
BIST En Aktif Hisseler13:13
|TKURU
|287,10
|1.587.950
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|191.423
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|379.497
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.710.778
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.641.581
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.572.860
|% -9,98
|
|FRIGO
|33,54
|9.401.798
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|673.065
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|993.322
|% -9,78
|
|IDGYO
|6,08
|981.689
|% -9,66
|
|EREGL
|19,52
|510.961.228
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,25
|421.383.609
|% 1,97
|
|GARAN
|7,15
|418.624.579
|% 0,42
|
|PETKM
|6,45
|401.773.583
|% -1,07
|
|THYAO
|11,91
|321.685.649
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,11
|189.513.213
|% 1,44
|
|PETKM
|6,45
|401.773.583
|% -1,07
|
|KRDMD
|7,25
|421.383.609
|% 1,97
|
|GARAN
|7,15
|418.624.579
|% 0,42
|
|EKGYO
|1,82
|106.145.176
|% 0,55
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1871
|8,1926
|% -0,15
|
|Euro
|9,8905
|9,8966
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,3363
|11,3931
|% -0,44
|
|Frank
|8,9078
|8,9615
|% -0,48
|
|Riyal
|2,1760
|2,1869
|% -0,32
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-9,77
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-34,00
|
|Tam
|3.057
|3.134
|-36,32
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|-17,57
|
|Çeyrek
|741
|758
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,10
|
|B. Petrol
|65,94
|65,94
|0,07
|