***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürlüğü (CEO) görevini yürüten Sn. Cinzia Farise, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Prysmian Group Şirketleri'nin MEAT (Middle East Africa &Turkey) Bölge CEO'luğu görevini kabul etmiştir.Yönetim Kurulumuz bu organizasyonel değişikliğin sonucunda boşalan Şirketimizin Genel Müdürlüğü görevine 31.05.2021 mesai sonu itibariyle geçerli olmak üzere Sn. Ülkü Özcan'ın getrilmesine karar vermiştir.Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938055BIST