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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.05.2021 21:56



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

     Şirketimiz Genel Müdürlüğü (CEO) görevini yürüten Sn. Cinzia Farise, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Prysmian Group Şirketleri'nin MEAT (Middle East Africa &Turkey) Bölge CEO'luğu görevini kabul etmiştir.
Yönetim Kurulumuz   bu organizasyonel değişikliğin sonucunda  boşalan Şirketimizin Genel Müdürlüğü görevine 31.05.2021 mesai sonu itibariyle geçerli olmak üzere Sn. Ülkü Özcan'ın getrilmesine  karar vermiştir.
Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938055


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