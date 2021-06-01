***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 16:36
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürlüğü (CEO) görevini yürüten Sn. Cinzia Farise, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Prysmian Group Şirketleri'nin MEAT (Middle East Africa &Turkey) Bölge CEO'luğu görevine atandığını ve bu organizasyonel değişikliğin sonucunda boşalan Şirketimizin Genel Müdürlüğü görevine Sn.Ülkü Özcan'ın getirildiğini 25.05.2021 tarihinde duyurmuştuk.
Yönetim Kurulumuz Sn. Cinzia Farise'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden ayrılmış olması sebebi ile boşalan Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Ülkü Özcan getirilmesine karar vermiştir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939352
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