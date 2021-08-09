***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 17:28
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Andrea Pirondini'nin Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası üzerine Sayın Robert Van Veen, 2021/17 no.lu 09.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, ilk yapılan Genel kurul onayına tabi olmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956108
BIST
17:471.433
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
17:478,6665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0509
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
17:4710,1811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0264
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
17:47482,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -6,20
|Açılış
|: 482,33
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler17:47
|CANTE
|11,99
|87.433.101
|% 10,00
|
|BRYAT
|346,60
|101.003.174
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.954.019
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.547.708
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.748.000
|% 10,00
|
|FADE
|10,98
|98.638.705
|% -10,00
|
|ISGSY
|9,66
|58.569.058
|% -9,97
|
|EDIP
|3,99
|1.983.142
|% -9,93
|
|DAGHL
|15,53
|30.545.037
|% -8,91
|
|DOBUR
|15,92
|1.161.517
|% -7,60
|
|GARAN
|9,16
|1.303.699.588
|% -0,76
|
|SISE
|8,18
|1.185.147.504
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,98
|725.309.726
|% -0,25
|
|THYAO
|12,86
|635.929.073
|% 0,23
|
|YKBNK
|2,46
|585.983.548
|% -0,40
|
|ZRGYO
|1,60
|401.067.307
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,46
|585.983.548
|% -0,40
|
|SISE
|8,18
|1.185.147.504
|% 2,25
|
|GARAN
|9,16
|1.303.699.588
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,86
|184.067.837
|% 2,20
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6621
|8,6665
|% 0,59
|
|Euro
|10,1736
|10,1811
|% 0,26
|
|Sterlin
|11,9308
|11,9906
|% 0,13
|
|Frank
|9,3652
|9,4216
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2958
|2,3073
|% 0,23
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-27,10
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|-0,16
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-2,47
|
Seans Raporu
17:47
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17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE