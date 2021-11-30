***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2021 14:48
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile Birleşik Metaş İş Sendikası arasında yeni döneme dair Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlamıştır ve devam etmektedir.
Gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980249
BIST
17:371.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:3713,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 0,2484
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:3714,8773
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,4084
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:37755,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 20,39
|Açılış
|: 755,39
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:37
|AKFGY
|5,83
|34.113.091
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.504
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.606.281
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|FENER
|31,02
|188.962.245
|% -9,93
|
|MEPET
|2,45
|28.118.171
|% -9,93
|
|ASELS
|21,44
|3.111.353.605
|% -5,72
|
|GARAN
|11,47
|2.479.740.963
|% 0,61
|
|KOZAL
|128,60
|2.172.092.701
|% 6,63
|
|THYAO
|17,28
|1.766.707.790
|% -0,23
|
|SASA
|42,80
|1.422.121.594
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,18
|1.068.647.550
|% 0,32
|
|GARAN
|11,47
|2.479.740.963
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,57
|1.227.887.460
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,24
|356.926.619
|% -0,88
|
|ASELS
|21,44
|3.111.353.605
|% -5,72
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0504
|13,0647
|% 1,94
|
|Euro
|14,8565
|14,8773
|% 2,82
|
|Sterlin
|17,3982
|17,4854
|% 2,37
|
|Frank
|14,2119
|14,2975
|% 2,85
|
|Riyal
|3,4755
|3,4929
|% 2,06
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|18,22
|
|Altın Gr.
|756
|756
|20,97
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,23
|
|B. Petrol
|70,73
|70,73
|-2,49
|