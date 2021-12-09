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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.12.2021 19:06
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bağlı bulunduğu işveren sendikamız Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile  Birleşik Metal - İş Sendikası arasında yeni döneme dair grup toplu iş sözleşmesi  görüşmelerine başlanıldığı 30.11.2021 tarihli açıklamamızla duyurulmuştur.
Grup toplu iş sözleşmesi  görüşmeleri sonuçlanmış olup, taraflar arasında Uyuşmazlık Tutanağı düzenlenmiştir.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca konu arabulucuya intikal edecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982533


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Tam 5.190 5.322 13,04  
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Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
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Gümüş Gr. 9,75 9,76 -0,12  
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