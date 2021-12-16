***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2021 08:57
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Nevin Kocabaş, şirketimizdeki görevlerinden ve dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevlerinden istifa etmiştir.
Şirketimiz, bu istifa ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği için gerekli çalışmalara başlamıştır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983632
BIST
18:052.279
En Yüksek
|Değişim
|: 5,38%
|| 116,29
|Açılış
|: 2.183
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0517,7959
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 845,60
|
907,28
En Düşük
843,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|6.063,30
|3.826.982
|% 10,00
|
|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
|
|POLTK
|590,70
|30.023.731
|% 10,00
|
|TETMT
|302,50
|8.834.381
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.290,00
|363.917
|% 10,00
|
|DOBUR
|135,20
|18.798.769
|% -9,99
|
|HEDEF
|6,16
|137.309.582
|% -9,94
|
|VANGD
|6,35
|88.826.451
|% -6,48
|
|MERKO
|5,22
|56.026.892
|% -6,45
|
|SEKUR
|18,50
|75.401.890
|% -5,90
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|GARAN
|12,41
|4.582.294.395
|% 3,50
|
|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
|
|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
|% 6,98
|
|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
|% 8,53
|
|YKBNK
|4,00
|2.178.195.373
|% 4,44
|
|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
|% 6,13
|
|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
|
|SKBNK
|1,27
|539.516.116
|% 4,10
|
|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,6555
|15,6772
|% -0,02
|
|Euro
|17,7391
|17,7959
|% -0,07
|
|Sterlin
|20,8132
|20,9176
|% 6,43
|
|Frank
|16,9830
|17,0853
|% 6,58
|
|Riyal
|4,1641
|4,1850
|% 5,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-0,20
|
|Altın Gr.
|906
|906
|60,49
|
|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
|
|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
|
|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
|
|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,34
|0,00
|
|B. Petrol
|74,63
|74,63
|0,01
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