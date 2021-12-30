***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı bulunduğu işveren sendikamız Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Birleşik Metal - İş Sendikası arasında yeni döneme dair grup toplu iş sözleşmesigörüşmelerinde konunun arabulucuya intikal ettirildiği 09.12.2021 tarihli açıklamamızla duyurulmuştur.Arabulucu sürecinden olumlu bir sonuç alınamamış olup, arabulucu tarafından uyuşmazlığı belirleyen tutanak, taraflara tebliğ edilmiştir.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987079BIST