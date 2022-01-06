***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bağlı bulunduğu işveren sendikamız Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Birleşik Metal - İş Sendikası arasında devam eden yeni dönem toplu iş sözleşmesi sürecindeBirleşik Metal - İş Sendikası Yönetim Kurulu'nun 06 Ocak 2022 tarihli bildirimi ile şirketimiz için grev kararı alındığı ve grev uygulama tarihinin 18 Ocak 2022 olarak belirlendiği tarafımıza noter aracılığyla tebliğ edilmiştir.Süreç halen devam etmekte olup gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989466BIST