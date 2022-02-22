***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2022 09:02
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörlüğü görevini yürüten Sayın Ahmet Cem Avcıoğlu, 28.02.2022 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere şirketimizdeki görevlerinden istifa etmiştir.
Şirketimiz, yerine yeni bir Mali ve İdari İşler Direktörü atanması için gerekli çalışmalara başlamıştır.
Pay Sahiplerimizin bilgisine sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003338
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