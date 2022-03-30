***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2022 16:01
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben alınan 30.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımında Sn.Halil İbrahim Kongur'un Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Sn. Ülkü Özcan'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı seçilmesine karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014015
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|ISFIN
|3,43
|305.963.509
|% 9,94
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|KLNMA
|15,80
|1.540.043
|% 9,72
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|DENGE
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|% 7,91
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|AKFGY
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|111.796.852
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|KENT
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|% -9,99
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|UZERB
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|1.383.823
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|CEOEM
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|195.431.044
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|3.730.064.599
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|ASELS
|24,46
|1.610.658.990
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|GARAN
|12,17
|1.581.654.624
|% 0,50
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|SISE
|15,24
|1.104.932.197
|% 0,93
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|YKBNK
|4,07
|981.786.000
|% 1,75
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|YKBNK
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|981.786.000
|% 1,75
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|ODAS
|1,62
|322.157.347
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|EKGYO
|2,35
|383.477.144
|% -0,84
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|ADESE
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|120.548.338
|% 5,56
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|CEMAS
|1,16
|184.022.286
|% 2,65
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|Alış
|Satış
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|Dolar
|14,6729
|14,6811
|% 0,74
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|Euro
|16,3320
|16,3455
|% 0,99
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|Sterlin
|19,2559
|19,3524
|% 1,23
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|Frank
|15,7734
|15,8684
|% 1,18
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|Riyal
|3,9001
|3,9197
|% 0,74
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|15:48
|Alış
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|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,21
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|Altın Gr.
|908
|909
|9,34
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|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|73,00
|
|Tam
|5.998
|6.148
|73,79
|
|Yarım
|2.899
|2.974
|35,69
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|17,85
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|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,15
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|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,11
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|B. Petrol
|111
|111
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Seans Raporu
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16:03AKFGY
Yüzde 7.89 oranında artışla 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 611, 627 adet işlem
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16:02PRZMA
Yüzde 6.37 oranında artışla 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 910, 006 adet işlem
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16:01XU100
Endeks 2, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 24, 354.00 milyon TL de
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16:01OSTIM
Yüzde 5.73 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 056, 401 adet işlem
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15:59SKTAS
Yüzde 6.03 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 398, 321 adet işlem