***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2022 16:38
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.03.2022 tarihli mali tablolar ve dipnotları açıklamalarını takiben detaylı yorum ve açıklamarın yer aldığı sunum ve bilgi notu ekte sunulmaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025574
BIST
17:002.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,48
|Açılış
|: 2.433
|
|Önceki Kapanış
|: 2.428
|
2.443
En Düşük
2.405
17:0014,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0707
|Açılış
|: 14,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7750
|
14,8664
En Düşük
14,7579
17:0015,6534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0952
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5300
|
15,7024
En Düşük
15,5143
17:00913,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 12,67
|Açılış
|: 913,16
|
|Önceki Kapanış
|: 900,49
|
916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler17:00
|ARENA
|14,30
|23.555.327
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.599.799
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.069.427
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.458.670
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.693.161
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.804.627
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.449.075
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|28,38
|33.203.504
|% -7,06
|
|TKFEN
|19,78
|581.913.310
|% -5,72
|
|THYAO
|41,34
|3.941.919.748
|% 2,07
|
|GARAN
|14,98
|1.336.910.670
|% 0,00
|
|SISE
|18,05
|1.269.775.474
|% 1,92
|
|AKBNK
|8,85
|1.135.422.902
|% -1,34
|
|TUPRS
|236,10
|1.020.652.989
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,62
|846.743.475
|% -1,13
|
|ODAS
|2,44
|467.603.317
|% 0,41
|
|SKBNK
|1,17
|213.165.630
|% -3,31
|
|YKBNK
|4,85
|718.206.020
|% -1,22
|
|AKBNK
|8,85
|1.135.422.902
|% -1,34
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8545
|14,8603
|% 0,48
|
|Euro
|15,6474
|15,6534
|% 0,61
|
|Sterlin
|18,5849
|18,6781
|% 1,21
|
|Frank
|15,2482
|15,3401
|% 0,66
|
|Riyal
|3,9500
|3,9698
|% 0,53
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|16,47
|
|Altın Gr.
|910
|910
|9,69
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|89,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|90,76
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|43,91
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|21,95
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,03
|0,01
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,65
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15ISGYO
Yüzde -3.08 oranında düşüşle 12.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 337, 374 adet işlem
-
17:14DERHL
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 5.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 824, 927 adet işlem
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 72 kaybederek (% -0.21 ) 2, 701
-
17:13XU100
Endeks 2, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 26, 080.00 milyon TL de
-
17:13ISGYO
Yüzde -3.15 oranında düşüşle 12.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 323, 846 adet işlem