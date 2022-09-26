***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.09.2022 10:33
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile 2022 yılında yenilenmiştir.
Sayın hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065134
BIST
11:533.273
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -9,03
|Açılış
|: 3.283
|
|Önceki Kapanış
|: 3.282
|
3.310
En Düşük
3.262
11:5318,4568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0428
|Açılış
|: 18,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,4744
En Düşük
18,4086
11:5317,9238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0802
|Açılış
|: 17,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9242
En Düşük
17,6343
11:53976,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,10
|Açılış
|: 976,25
|
|Önceki Kapanış
|: 973,15
|
978,58
En Düşük
964,65
BIST En Aktif Hisseler11:53
|GRNYO
|4,62
|4.150.036
|% 10,00
|
|ELITE
|27,60
|43.520.307
|% 9,96
|
|ALKIM
|31,42
|121.155.252
|% 9,94
|
|ULKER
|23,94
|127.889.878
|% 9,92
|
|TEKTU
|2,16
|62.208.101
|% 9,64
|
|PINSU
|5,85
|23.294.770
|% -10,00
|
|ISGYO
|9,10
|183.332.752
|% -9,99
|
|ULUFA
|6,40
|728.544
|% -9,99
|
|TSKB
|2,62
|234.680.384
|% -9,97
|
|SKBNK
|2,28
|310.496.060
|% -9,88
|
|SASA
|64,15
|1.299.793.636
|% 3,63
|
|THYAO
|69,60
|1.266.322.078
|% -1,76
|
|HEKTS
|52,90
|801.722.556
|% 4,55
|
|VESTL
|38,50
|761.533.356
|% 7,66
|
|ASELS
|30,38
|710.085.243
|% 0,93
|
|SKBNK
|2,28
|310.496.060
|% -9,88
|
|EKGYO
|3,94
|347.856.356
|% -0,76
|
|TSKB
|2,62
|234.680.384
|% -9,97
|
|ZOREN
|4,78
|388.615.136
|% 6,94
|
|YKBNK
|6,69
|488.972.378
|% -3,60
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4497
|18,4568
|% 0,23
|
|Euro
|17,8907
|17,9238
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,7985
|19,8978
|% -0,65
|
|Frank
|18,6517
|18,7640
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8938
|4,9183
|% 0,30
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|2,20
|
|Altın Gr.
|976
|976
|3,12
|
|Cumhuriyet
|6.619
|6.719
|-16,00
|
|Tam
|6.666
|6.733
|-29,00
|
|Yarım
|3.241
|3.291
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.643
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,13
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|-0,63
|
Seans Raporu
11:53
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