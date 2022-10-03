***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2013Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYENİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARININ KABULÜKarar Tarihi : 03.10.2022Karar No. : 2022/17Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları 31.01.2013 tarihli 2013/02 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile benimsenmiş olup, geçen zaman itibarı ile, bu esasların gözden geçirilerek güncellenmesinin uygun olacağı mütalaa edildiğinden yapılan görüşmeler neticesinde,İşbu Yönetim Kurulu Kararı ekinde bulunan ve Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve çalışmasını düzenleyen Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın kabul edilmesine ve bu karar tarihi itibariyle geçerli olmasına,2. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ekinde bulunan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın yürürlüğe girmesi ile birlikte daha önce kabul edilmiş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın iptaline , Oyçokluğu ile karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066843BIST