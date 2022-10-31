***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 08:50
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30.09.2022 tarihli mali tablolar ve dipnotlarına takiben detaylı yorum ve açıklamaların yer aldığı sunumumuz ekte sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075125
BIST
10:353.895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 16,42
|Açılış
|: 3.885
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|Önceki Kapanış
|: 3.879
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3.915
En Düşük
3.885
10:3518,6228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
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|Açılış
|: 18,5750
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|Önceki Kapanış
|: 18,6250
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18,6618
En Düşük
18,5474
10:3518,5101
En Yüksek
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|: -0,14%
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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10:35982,46
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|: -0,03%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 982,72
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986,64
En Düşük
979,98
BIST En Aktif Hisseler10:33
|PETUN
|48,10
|26.855.616
|% 9,97
|
|MIPAZ
|8,52
|56.705.307
|% 8,26
|
|DARDL
|5,18
|55.002.151
|% 5,50
|
|ATSYH
|120,00
|992.820
|% 5,26
|
|SASA
|114,90
|598.195.613
|% 5,12
|
|ADEL
|50,00
|14.552.415
|% -9,99
|
|AGYO
|5,50
|22.684.143
|% -9,98
|
|ATLAS
|1,85
|3.865.866
|% -9,76
|
|DOBUR
|52,00
|3.465.071
|% -7,31
|
|YESIL
|2,06
|5.473.142
|% -5,07
|
|THYAO
|97,35
|707.256.943
|% 0,41
|
|SASA
|114,90
|598.195.613
|% 5,12
|
|AKBNK
|14,27
|435.971.505
|% -2,79
|
|YKBNK
|8,69
|275.669.856
|% -2,14
|
|ENJSA
|20,92
|265.082.986
|% 4,60
|
|EKGYO
|4,39
|261.080.992
|% -0,68
|
|SKBNK
|2,04
|87.416.887
|% -0,49
|
|TSKB
|2,97
|97.990.697
|% -1,66
|
|YKBNK
|8,69
|275.669.856
|% -2,14
|
|AKBNK
|14,27
|435.971.505
|% -2,79
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6174
|% 0,20
|
|Euro
|18,4972
|18,5066
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,5003
|21,6081
|% -0,08
|
|Frank
|18,5669
|18,6787
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9391
|4,9638
|% 0,21
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-2,61
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.594
|6.663
|-73,00
|
|Yarım
|3.213
|3.257
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,10
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,71
|92,71
|-1,06
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