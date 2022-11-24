***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2022 21:44
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
_
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörlüğü'ne Sayın Mirko Beretta atanmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082015
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0108
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0390
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3300
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:051.051,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,07
|Açılış
|: 1.051,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6244
|18,6312
|% 0,06
|
|Euro
|19,3899
|19,4060
|% 0,20
|
|Sterlin
|22,4975
|22,6103
|% 0,46
|
|Frank
|19,6644
|19,7829
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9425
|4,9673
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|2,97
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,23
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.033
|7.105
|-1,00
|
|Yarım
|3.422
|3.474
|0,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.736
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,51
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
-
17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem