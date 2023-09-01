***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 15:56
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Budak Güllüdağ, şirketimizdeki görevlerinden ve dolayısıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'ndeki görevlerinden istifa etmiştir.
Şirketimiz, bu istifa ile boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği için gerekli çalışmalara başlamıştır.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190847
BIST
'
17:328.044
En Düşük
|Değişim
|: 1,59%
|| 126,04
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
8.061
17:3226,7143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0244
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
17:3228,8827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0841
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0743
En Düşük
28,6292
17:321.663,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.663,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BRSAN
|836,00
|2.080.481.099
|% 10,00
|
|IZENR
|59,40
|3.676.324.993
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|847.592.254
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.158.053
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.196,80
|636.081.717
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.541.960.367
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,80
|476.855.877
|% -9,87
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|INVEO
|43,74
|262.491.652
|% -6,94
|
|FZLGY
|21,10
|423.120.524
|% -6,55
|
|THYAO
|254,20
|10.186.926.653
|% 3,76
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ASTOR
|142,60
|6.947.995.601
|% -0,97
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|TUPRS
|142,30
|5.675.556.313
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,74
|3.823.885.424
|% 1,75
|
|KOZAL
|29,28
|9.808.211.371
|% 2,88
|
|ISCTR
|21,18
|6.166.005.977
|% 0,57
|
|YKBNK
|15,96
|2.760.959.052
|% 0,38
|
|IHLAS
|1,12
|165.187.627
|% 2,75
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7085
|26,7143
|% 0,09
|
|Euro
|28,8748
|28,8827
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6284
|33,7971
|% -0,20
|
|Frank
|30,0815
|30,2627
|% 0,01
|
|Riyal
|7,1009
|7,1365
|% 0,16
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,37
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.984
|11.095
|1,00
|
|Yarım
|5.509
|5.569
|1,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.784
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,78
|20,79
|-0,17
|
|B. Petrol
|88,06
|88,06
|1,23
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, THYAO, KRDMD
-
17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 92 artarak (% 1.28 ) 7, 031
-
17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, QNBFB, KZGYO, ARSAN, ESCOM, GWIND, CRFSA, OFSYM, ISGSY, ULAS
-
17:47
TNZTP, KARSN, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:47
BAYRK, INVEO, DOBUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında