***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 08:55
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bağlı bulunduğu MESS (Türk Metal Sendikası) ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında yeni döneme dair Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlamıştır ve devam etmektedir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198052
BIST
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10:398.305
En Düşük
|Değişim
|: 1,04%
|| 85,81
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.307
10:3927,4545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1404
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,6607
En Düşük
27,3482
10:3929,1624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1340
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,3008
En Düşük
28,8998
10:391.654,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,88
|Açılış
|: 1.654,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler10:39
|ISYAT
|11,66
|57.932.150
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|3.795.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|197.877.527
|% 9,99
|
|HATSN
|39,98
|891.657.255
|% 9,96
|
|SMART
|20,22
|64.191.433
|% 9,95
|
|ISBTR
|346.163,90
|1.730.820
|% -10,00
|
|BALAT
|21,62
|708.271
|% -9,84
|
|CASA
|90,00
|4.286.070
|% -8,86
|
|EUYO
|16,90
|1.884.957
|% -5,06
|
|ADGYO
|28,06
|582.859.878
|% -4,95
|
|THYAO
|247,60
|3.762.244.544
|% 1,81
|
|TUPRS
|155,70
|1.633.760.535
|% -0,50
|
|YKBNK
|18,15
|1.425.669.137
|% 3,48
|
|AKBNK
|33,16
|1.248.062.444
|% 3,50
|
|GARAN
|53,25
|1.245.041.687
|% 4,21
|
|YKBNK
|18,15
|1.425.669.137
|% 3,48
|
|REEDR
|17,72
|1.164.955.737
|% 7,72
|
|ODAS
|13,58
|857.905.628
|% 1,57
|
|ZOREN
|5,30
|280.895.918
|% 2,12
|
|EKGYO
|8,07
|391.215.820
|% 0,62
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4377
|27,4545
|% 0,51
|
|Euro
|29,1395
|29,1624
|% 0,46
|
|Sterlin
|33,5486
|33,7169
|% 0,69
|
|Frank
|30,0779
|30,2591
|% 0,88
|
|Riyal
|7,2998
|7,3365
|% 0,27
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|8,35
|
|Altın Gr.
|1.653
|1.653
|10,37
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|11.003
|11.120
|32,00
|
|Yarım
|5.519
|5.583
|16,00
|
|Çeyrek
|2.751
|2.792
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,01
|23,04
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,37
|0,44
|
|B. Petrol
|93,22
|93,22
|0,12
|
Seans Raporu
10:39
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-
10:54EDATA
Yüzde 4.89 oranında artışla 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 405, 523 adet işlem
-
10:53ORGE
Yüzde 6.61 oranında artışla 67.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 005, 359 adet işlem
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, HEKTS, GUBRF
-
10:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ALARK, GARAN, YKBNK
-
10:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 75, 95 artarak (% 1.06 ) 7, 273