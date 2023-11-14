***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.11.2023 15:01
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerimiz için halihazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile 2023 yılında yenilenmiştir.
Sayın hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217817
BIST
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16:577.677
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 108,50
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5728,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5730,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,3708
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
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31,0053
En Düşük
30,5634
16:571.800,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.800,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:55
|BANVT
|143,00
|204.749.574
|% 10,00
|
|PENTA
|22,22
|143.191.063
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.734.347.807
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.140.702
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.298.544
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,80
|7.228.542.096
|% 2,41
|
|TUPRS
|151,70
|3.380.595.104
|% 3,20
|
|ISCTR
|20,00
|2.809.085.610
|% 1,01
|
|MIATK
|815,00
|2.734.347.807
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,44
|2.659.744.073
|% 6,13
|
|ODAS
|11,26
|1.207.964.613
|% 2,36
|
|IHLGM
|1,85
|179.795.107
|% 9,47
|
|REEDR
|25,46
|2.617.778.712
|% -6,74
|
|ADESE
|2,06
|127.429.153
|% 0,98
|
|SEGYO
|4,62
|225.473.623
|% 0,65
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6253
|28,6324
|% 0,15
|
|Euro
|30,9907
|31,0092
|% 1,27
|
|Sterlin
|35,4065
|35,5841
|% 1,16
|
|Frank
|31,8332
|32,0250
|% 0,79
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|876,99
|878,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,88
|999,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,71
|82,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,38
|1.954,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:55
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Yüzde 5.24 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 235, 845 adet işlem
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17:04MARBL
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 015, 788 adet işlem