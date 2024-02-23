***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 11:30
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 31.12.2023 tarihli mali tablolar ve dipnotlarına takiben detaylı yorum ve açıklamaların yer aldığı sunumumuz ekte sunulmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251528
BIST
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13:389.395
En Düşük
|Değişim
|: 0,51%
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|Açılış
|: 9.362
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|Önceki Kapanış
|: 9.347
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9.349
En Yüksek
9.400
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|: 0,34%
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|Açılış
|: 31,1400
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|Önceki Kapanış
|: 31,1600
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31,0982
En Düşük
30,4194
13:3833,6979
En Yüksek
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|: 0,18%
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|Açılış
|: 33,5500
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 2.019,25
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|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
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En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler13:38
|EUYO
|15,95
|50.739.068
|% 10,00
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|ACSEL
|181,50
|44.820.295
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|147.850.332
|% 10,00
|
|OZGYO
|7,15
|202.905.938
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|27.199.375
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|16.964.988
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|495.531.802
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|147.407.349
|% -9,96
|
|GSRAY
|7,36
|390.120.096
|% -5,52
|
|ARASE
|80,20
|266.685.896
|% -5,09
|
|THYAO
|284,25
|4.117.686.714
|% -0,26
|
|EREGL
|47,04
|4.107.938.802
|% -2,37
|
|ASTOR
|124,90
|4.001.197.576
|% 1,30
|
|ISCTR
|28,72
|3.260.151.371
|% -0,62
|
|EKGYO
|11,69
|3.144.362.406
|% 3,45
|
|EKGYO
|11,69
|3.144.362.406
|% 3,45
|
|TSPOR
|1,81
|437.780.590
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,01
|727.154.768
|% 0,33
|
|ISCTR
|28,72
|3.260.151.371
|% -0,62
|
|ODAS
|10,81
|1.209.385.751
|% 4,55
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|31,0897
|31,0922
|% 0,34
|
|Euro
|33,6681
|33,6979
|% 0,18
|
|Sterlin
|39,2657
|39,4626
|% 0,39
|
|Frank
|35,1408
|35,3525
|% 0,22
|
|Riyal
|8,2645
|8,3059
|% 0,34
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,64
|22,67
|% 0,66
|
|Platin
|890,05
|891,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,66
|961,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,68
|82,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.019,95
|2.020,29
|% 0,66
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