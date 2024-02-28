***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.06.2021 tarihinden bu yana Şirketimiz Genel Müdürü ( CEO) olarak görev yapmakta olan Sayın Ülkü Özcan başka bir kariyer fırsatını değerlendirmek üzere Nisan ayı içerisinde Şirketimizdeki görevinden ayrılmaya karar verdiğini ortaklığımıza bildirmiştir. Kendisinin bu kararı Yönetim Kurulu üyelerimizin bilgi ve görüşlerine sunulmuş olup, yerine atanacak Genel Müdür'ün tayini için gerekli çalışmalar ivedilikle başlatılmıştır.Sayın Ülkü Özcan'ın "Yönetim Kurulu Başkan Vekili" görevinin ise, görev süresinin dolacağı tarihe kadar devam etmesi öngörülmekte olup, Şirketimiz Genel Müdürlük (CEO) görevinden ayrılacağı kesin tarih belirlendiğinde bilahare değerli paydaşlarımızın bilgisine sunulacaktırPay Sahiplerimiz ve kamuoyunun bilgisine sunulur.Saygılarımızla,Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252739BIST