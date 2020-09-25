***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHALİL İBRAHİM KONGUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 30.03.2012 İcrada Görevli Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye DeğilCINZIA FARISE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 02.09.2019 İcrada Görevli TPK Genel Müdür & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye DeğilERCAN GÖKDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 31.03.2017 İcrada Görevli MEAT Bölge CFO&TPK Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Planlama ve Kontrol Müdürü & Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü &TPK Planlama ve Kontrol Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması KomitesiMARIA CRISTINA BIFULCO Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri Direktörü Evet Bağımsız Üye DeğilANDREA PIRONDINI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.03.2016 İcrada Görevli Değil Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü Evet Bağımsız Üye DeğilBANU UZGUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim KomitesiİSMET SU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim KomitesiMİNE AYHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2020 İcrada Görevli Değil Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye, Generali Türkiye Yönetim Kurulu BaşkanI Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALİL İBRAHİM KONGUR Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü Mühendis Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu BaşkanıCINZIA FARISE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür Ekonomist Prysmian Group Enerji ve Altyapı İşkolu Başkan YardımcısıERCAN GÖKDAĞ Mali İşler Direktörü&Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist MEAT Bölge CFO&TPK Planlama ve Kontrol Müdürü&Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler DirektörüMARIA CRISTINA BIFULCO Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri DirektörüANDREA PIRONDINI Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon DirektörlüğüBANU UZGUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EkonomistİSMET SU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AvukatMİNE AYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye , Generali Türkiye Yönetim Kurulu BaşkanİBRAHİM ETEM BAKAÇ Yurtiçi Satış Direktörü Mühendis Satış ve Pazarlama DirektörüUFUK ÇOLAK Telekom Satış Müdürü Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme MüdürüİLKER BERTAN BİLGİN LOJİSTİK MÜDÜRÜ Mühendis ÜRETİM PLANLAMA ŞEFİMERT ERDEN Endüstriyel Satış Müdürü Mühendis Türk Prysmian Kablo İstanbul Bölge Satış MüdürAYSUN KALMIK İnsan Kaynakları Direktörü EkonomistİDRİS ÇOLAKGİL Bilgi Teknolojileri Müdürü MühendisNEVİN KOCABAŞ Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliFAİK KÜRKÇÜ Taahhüt Grubu Satış Direktörü Mühendis Kamu Kuruluşları Satış MüdürüILHAN ÖZTÜRK Petrol ve Gaz Menat&CIS Bölge Satış Direktörü Mühendis Özel Kablolar Satış Direktörü, İhracat Satış MüdürüERDINÇ YÜKSEL Ar-Ge Müdürü Mühendis Kalite MüdürüMURAT TEZCAN İhracat Satış Direktörü Mühendis TPKS İhracat Satış Direktörü & OGP Global Satış DirektörüYİĞİT TÜRSOY Hukuk İşleri Direktörü AvukatTAMER YAVUZTÜRK Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Mühendis Özel Müşteriler Satış MüdürüNEDİM YILDIZ Kalite Müdürü Mühendis Telekom Kalite Şefihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876661BIST