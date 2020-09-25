***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 11:46
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HALİL İBRAHİM KONGUR Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis 30.03.2012 İcrada Görevli Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil
CINZIA FARISE Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ekonomist 02.09.2019 İcrada Görevli TPK Genel Müdür & Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hayır Bağımsız Üye Değil
ERCAN GÖKDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 31.03.2017 İcrada Görevli MEAT Bölge CFO&TPK Mali ve İdari İşler Direktörü (CFO) & Planlama ve Kontrol Müdürü & Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü &TPK Planlama ve Kontrol Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi
MARIA CRISTINA BIFULCO Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 08.07.2020 İcrada Görevli Değil Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil
ANDREA PIRONDINI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 03.03.2016 İcrada Görevli Değil Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü Evet Bağımsız Üye Değil
BANU UZGUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi
İSMET SU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 30.03.2018 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi
MİNE AYHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 30.03.2020 İcrada Görevli Değil Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye, Generali Türkiye Yönetim Kurulu BaşkanI Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALİL İBRAHİM KONGUR Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü Mühendis Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı
CINZIA FARISE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür Ekonomist Prysmian Group Enerji ve Altyapı İşkolu Başkan Yardımcısı
ERCAN GÖKDAĞ Mali İşler Direktörü&Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist MEAT Bölge CFO&TPK Planlama ve Kontrol Müdürü&Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü
MARIA CRISTINA BIFULCO Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri Direktörü
ANDREA PIRONDINI Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü
BANU UZGUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist
İSMET SU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
MİNE AYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye , Generali Türkiye Yönetim Kurulu Başkan
İBRAHİM ETEM BAKAÇ Yurtiçi Satış Direktörü Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü
UFUK ÇOLAK Telekom Satış Müdürü Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
İLKER BERTAN BİLGİN LOJİSTİK MÜDÜRÜ Mühendis ÜRETİM PLANLAMA ŞEFİ
MERT ERDEN Endüstriyel Satış Müdürü Mühendis Türk Prysmian Kablo İstanbul Bölge Satış Müdür
AYSUN KALMIK İnsan Kaynakları Direktörü Ekonomist
İDRİS ÇOLAKGİL Bilgi Teknolojileri Müdürü Mühendis
NEVİN KOCABAŞ Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
FAİK KÜRKÇÜ Taahhüt Grubu Satış Direktörü Mühendis Kamu Kuruluşları Satış Müdürü
ILHAN ÖZTÜRK Petrol ve Gaz Menat&CIS Bölge Satış Direktörü Mühendis Özel Kablolar Satış Direktörü, İhracat Satış Müdürü
ERDINÇ YÜKSEL Ar-Ge Müdürü Mühendis Kalite Müdürü
MURAT TEZCAN İhracat Satış Direktörü Mühendis TPKS İhracat Satış Direktörü & OGP Global Satış Direktörü
YİĞİT TÜRSOY Hukuk İşleri Direktörü Avukat
TAMER YAVUZTÜRK Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Mühendis Özel Müşteriler Satış Müdürü
NEDİM YILDIZ Kalite Müdürü Mühendis Telekom Kalite Şefi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876661
BIST