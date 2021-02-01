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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.02.2021 18:39



***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HALİL İBRAHİM KONGUR Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü Mühendis Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu Başkanı
CINZIA FARISE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür Ekonomist Prysmian Group Enerji ve Altyapı İşkolu Başkan Yardımcısı
ERCAN GÖKDAĞ MEAT Bölge CFO&Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist MEAT Bölge CFO&TPK Planlama ve Kontrol Müdürü&Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler Direktörü
MARIA CRISTINA BIFULCO Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri Direktörü
ANDREA PIRONDINI Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon Direktörlüğü
BANU UZGUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist
İSMET SU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat
MİNE AYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye , Generali Türkiye Yönetim Kurulu Başkan
AHMET CEM AVCIOĞLU Mali İşler Direktörü Ekonomist Marcegaglia Türkiye CFO'su, Pirelli Türkiye Kredi Risk ve Muhasebe Müdürü
İBRAHİM ETEM BAKAÇ Yurtiçi Satış Direktörü Mühendis Satış ve Pazarlama Direktörü
UFUK ÇOLAK Telekom Satış Müdürü Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü
İLKER BERTAN BİLGİN LOJİSTİK MÜDÜRÜ Mühendis ÜRETİM PLANLAMA ŞEFİ
MERT ERDEN Endüstriyel Satış Müdürü Mühendis Türk Prysmian Kablo İstanbul Bölge Satış Müdür
AYSUN KALMIK İnsan Kaynakları Direktörü Ekonomist
NEVİN KOCABAŞ Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
İDRİS ÇOLAKGİL Bilgi Teknolojileri Müdürü Mühendis
FAİK KÜRKÇÜ Taahhüt Grubu Satış Direktörü Mühendis Kamu Kuruluşları Satış Müdürü
ILHAN ÖZTÜRK Petrol ve Gaz Menat&CIS Bölge Satış Direktörü Mühendis Özel Kablolar Satış Direktörü, İhracat Satış Müdürü
ERDINÇ YÜKSEL Ar-Ge Müdürü Mühendis Kalite Müdürü
MURAT TEZCAN İhracat Satış Direktörü Mühendis TPKS İhracat Satış Direktörü & OGP Global Satış Direktörü
YİĞİT TÜRSOY Hukuk İşleri Direktörü Avukat
TAMER YAVUZTÜRK Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Mühendis Özel Müşteriler Satış Müdürü
NEDİM YILDIZ Kalite Müdürü Mühendis Telekom Kalite Şefi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906780


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Cumhuriyet 2.849 2.892 -60,00  
Tam 2.836 2.908 -59,54  
Yarım 1.371 1.407 -28,80  
Çeyrek 688 703 -14,40  
Gümüş.Ons 28,28 28,32 1,41  
Gümüş Gr. 6,68 6,69 0,36  
B. Petrol 55,64 55,64 0,62  
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