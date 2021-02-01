***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerHALİL İBRAHİM KONGUR Yönetim Kurulu Başkanı & Fabrika Direktörü Mühendis Türk Prysmian Kablo ("TPK") Fabrika Direktörü & TPK Yönetim Kurulu BaşkanıCINZIA FARISE Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı & Genel Müdür Ekonomist Prysmian Group Enerji ve Altyapı İşkolu Başkan YardımcısıERCAN GÖKDAĞ MEAT Bölge CFO&Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist MEAT Bölge CFO&TPK Planlama ve Kontrol Müdürü&Prysmian Danimarka Mali ve İdari İşler DirektörüMARIA CRISTINA BIFULCO Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian S.p.A Yatırımcı İlişkileri DirektörüANDREA PIRONDINI Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Prysmian Group Operasyon Direktörü (COO) & Pirelli Tyre S.p.A.'nın Operasyon DirektörlüğüBANU UZGUR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi EkonomistİSMET SU Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi AvukatMİNE AYHAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist Europ Asistance Türkiye ve Paris merkezli Europ Assistance Holding ve Europ Assistance SA şirketlerinin Yönetim Kurullarında da Başkan ve Üye , Generali Türkiye Yönetim Kurulu BaşkanAHMET CEM AVCIOĞLU Mali İşler Direktörü Ekonomist Marcegaglia Türkiye CFO'su, Pirelli Türkiye Kredi Risk ve Muhasebe MüdürüİBRAHİM ETEM BAKAÇ Yurtiçi Satış Direktörü Mühendis Satış ve Pazarlama DirektörüUFUK ÇOLAK Telekom Satış Müdürü Mühendis Pazarlama ve İş Geliştirme MüdürüİLKER BERTAN BİLGİN LOJİSTİK MÜDÜRÜ Mühendis ÜRETİM PLANLAMA ŞEFİMERT ERDEN Endüstriyel Satış Müdürü Mühendis Türk Prysmian Kablo İstanbul Bölge Satış MüdürAYSUN KALMIK İnsan Kaynakları Direktörü EkonomistNEVİN KOCABAŞ Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliİDRİS ÇOLAKGİL Bilgi Teknolojileri Müdürü MühendisFAİK KÜRKÇÜ Taahhüt Grubu Satış Direktörü Mühendis Kamu Kuruluşları Satış MüdürüILHAN ÖZTÜRK Petrol ve Gaz Menat&CIS Bölge Satış Direktörü Mühendis Özel Kablolar Satış Direktörü, İhracat Satış MüdürüERDINÇ YÜKSEL Ar-Ge Müdürü Mühendis Kalite MüdürüMURAT TEZCAN İhracat Satış Direktörü Mühendis TPKS İhracat Satış Direktörü & OGP Global Satış DirektörüYİĞİT TÜRSOY Hukuk İşleri Direktörü AvukatTAMER YAVUZTÜRK Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Mühendis Özel Müşteriler Satış MüdürüNEDİM YILDIZ Kalite Müdürü Mühendis Telekom Kalite Şefihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906780BIST