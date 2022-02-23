***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.02.2022 09:24
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ercan Gökdağ MEAT Bölge CFO 01.09.2016 224 2703000 tpks@prysmiangroup.com
Budak Güllüdağ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.02.2022 224 2703082 budak.gulludag@prysmiangroup.com Lisans 3
Diğer Hususlar
Açıklama Şirket komitelerimize dair bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Pozisyon Banu UZGUR Komite Başkanı
Mine AYHAN Komite Üyesi
Budak Güllüdağ Komite Üyesi
Denetim Komitesi Pozisyon
İsmet SU Komite Başkanı
Banu UZGUR Komite Üyesi
Mine AYHAN Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Pozisyon Mine AYHAN Komite Başkanı Banu UZGUR Komite Üyesi İsmet SU Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003650
BIST
12:342.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 21,68
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
12:3413,8054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 13,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
12:3415,6722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0286
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
12:34838,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -5,17
|Açılış
|: 838,47
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler12:34
|HUNER
|2,42
|8.543.217
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.029.770
|% 9,95
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|117.686.817
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,03
|25.223.458
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,56
|2.098.191.568
|% 7,61
|
|KRDMD
|11,96
|1.852.381.600
|% 3,46
|
|THYAO
|28,92
|950.705.367
|% 0,14
|
|SISE
|13,17
|330.105.383
|% 1,54
|
|PETKM
|8,21
|303.540.364
|% 1,23
|
|ODAS
|1,42
|227.342.855
|% 4,41
|
|KRDMD
|11,96
|1.852.381.600
|% 3,46
|
|EREGL
|30,56
|2.098.191.568
|% 7,61
|
|YKBNK
|3,99
|251.143.774
|% 0,00
|
|KARSN
|4,15
|246.096.247
|% 0,24
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7908
|13,8054
|% 0,02
|
|Euro
|15,6587
|15,6722
|% 0,18
|
|Sterlin
|18,7151
|18,8090
|% 0,11
|
|Frank
|14,9121
|15,0019
|% -0,03
|
|Riyal
|3,6664
|3,6848
|% -0,06
|
|12:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-9,10
|
|Altın Gr.
|839
|839
|-4,83
|
|Cumhuriyet
|5.598
|5.683
|-52,00
|
|Tam
|5.567
|5.706
|-62,19
|
|Yarım
|2.691
|2.760
|-30,08
|
|Çeyrek
|1.350
|1.380
|-15,04
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|93,41
|93,41
|-0,44
|