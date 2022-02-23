***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoErcan Gökdağ MEAT Bölge CFO 01.09.2016 224 2703000 tpks@prysmiangroup.comBudak Güllüdağ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.02.2022 224 2703082 budak.gulludag@prysmiangroup.com Lisans 3Diğer HususlarAçıklama Şirket komitelerimize dair bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Pozisyon Banu UZGUR Komite BaşkanıMine AYHAN Komite ÜyesiBudak Güllüdağ Komite ÜyesiDenetim Komitesi Pozisyonİsmet SU Komite BaşkanıBanu UZGUR Komite ÜyesiMine AYHAN Komite ÜyesiRiskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Pozisyon Mine AYHAN Komite Başkanı Banu UZGUR Komite Üyesi İsmet SU Komite Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003650BIST