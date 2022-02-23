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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.02.2022 09:24
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ercan Gökdağ MEAT Bölge CFO 01.09.2016 224 2703000 tpks@prysmiangroup.com
Budak Güllüdağ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.02.2022 224 2703082 budak.gulludag@prysmiangroup.com Lisans 3

Diğer Hususlar
Açıklama Şirket komitelerimize dair bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Pozisyon Banu UZGUR Komite Başkanı
Mine AYHAN Komite Üyesi
Budak Güllüdağ Komite Üyesi
Denetim Komitesi Pozisyon
İsmet SU Komite Başkanı
Banu UZGUR Komite Üyesi
Mine AYHAN Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Pozisyon Mine AYHAN Komite Başkanı Banu UZGUR Komite Üyesi İsmet SU Komite Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003650


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BIST En Aktif Hisseler12:34
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUNER 2,42 8.543.217 % 10,00  
YONGA 27,38 172.494 % 9,96  
OYLUM 4,86 4.029.770 % 9,95  
SNKRN 28,06 243.000 % 9,95  
ISDMR 22,40 117.686.817 % 9,91  
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12:34 Alış Satış %  
Dolar 13,7908 13,8054 % 0,02  
Euro 15,6587 15,6722 % 0,18  
Sterlin 18,7151 18,8090 % 0,11  
Frank 14,9121 15,0019 % -0,03  
Riyal 3,6664 3,6848 % -0,06  
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12:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.892 1.892 -9,10  
Altın Gr. 839 839 -4,83  
Cumhuriyet 5.598 5.683 -52,00  
Tam 5.567 5.706 -62,19  
Yarım 2.691 2.760 -30,08  
Çeyrek 1.350 1.380 -15,04  
Gümüş.Ons 24,07 24,10 -0,06  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 -0,05  
B. Petrol 93,41 93,41 -0,44  
Seans Raporu 12:34
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