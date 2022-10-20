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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.10.2022 14:42
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ercan Gökdağ MEAT Bölge CFO 01.09.2016 224 2703000 tpks@prysmiangroup.com
Budak Güllüdağ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.02.2022 224 2703082 budak.gulludag@prysmiangroup.com Lisans 3 , SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans 202722 , 701260




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073071


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BIST En Aktif Hisseler14:29
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 300,30 23.662.110 % 10,00  
CRFSA 56,70 167.953.219 % 9,99  
PENTA 644,10 15.671.401 % 9,99  
ZEDUR 33,28 1.462.927 % 9,98  
HUBVC 12,35 44.425.052 % 9,97  
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14:29 Alış Satış %  
Dolar 18,5665 18,5790 % -0,09  
Euro 18,2254 18,2537 % 0,44  
Sterlin 20,8086 20,9130 % 0,23  
Frank 18,4827 18,5940 % 0,43  
Riyal 4,9317 4,9564 % 0,15  
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14:29 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.637 7,99  
Altın Gr. 980 980 7,39  
Cumhuriyet 6.628 6.729 7,00  
Tam 6.654 6.736 23,00  
Yarım 3.242 3.293 11,00  
Çeyrek 1.624 1.648 6,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 0,25  
Gümüş Gr. 11,21 11,23 0,19  
B. Petrol 93,81 93,81 1,40  
Seans Raporu 14:29
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