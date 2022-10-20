***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.10.2022 14:42
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ercan Gökdağ MEAT Bölge CFO 01.09.2016 224 2703000 tpks@prysmiangroup.com
Budak Güllüdağ Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 14.02.2022 224 2703082 budak.gulludag@prysmiangroup.com Lisans 3 , SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisans 202722 , 701260
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073071
BIST
14:293.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 55,91
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.937
En Düşük
3.878
14:2918,5790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0169
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
14:2918,2537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0801
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2969
En Düşük
18,1338
14:29978,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,16
|Açılış
|: 978,54
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
980,23
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler14:29
|MRSHL
|300,30
|23.662.110
|% 10,00
|
|CRFSA
|56,70
|167.953.219
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|15.671.401
|% 9,99
|
|ZEDUR
|33,28
|1.462.927
|% 9,98
|
|HUBVC
|12,35
|44.425.052
|% 9,97
|
|BRKO
|1,67
|2.117.714
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,65
|651.760
|% -5,68
|
|VKING
|8,31
|2.903.873
|% -5,57
|
|DOGUB
|8,10
|5.529.362
|% -3,91
|
|ISSEN
|45,52
|79.936.050
|% -3,40
|
|YKBNK
|9,86
|3.089.271.007
|% 1,34
|
|HALKB
|8,86
|2.883.714.013
|% 3,99
|
|VAKBN
|9,14
|2.643.333.712
|% 6,28
|
|EKGYO
|4,54
|2.103.175.060
|% 2,02
|
|KONTR
|93,70
|1.824.303.506
|% 3,77
|
|EKGYO
|4,54
|2.103.175.060
|% 2,02
|
|ODAS
|8,11
|1.457.868.103
|% 5,05
|
|IHLGM
|0,93
|101.361.519
|% 2,20
|
|IHGZT
|0,85
|74.022.310
|% 7,59
|
|KLGYO
|2,14
|166.881.169
|% 5,42
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5665
|18,5790
|% -0,09
|
|Euro
|18,2254
|18,2537
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,8086
|20,9130
|% 0,23
|
|Frank
|18,4827
|18,5940
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,15
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|7,99
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,39
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.729
|7,00
|
|Tam
|6.654
|6.736
|23,00
|
|Yarım
|3.242
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.648
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|0,19
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|1,40
|