***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.09.2023 08:54
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mirko Beretta Mali ve İdari İşler Direktörlüğü' 24.11.2022 224 2703000 tpks@prysmiangroup.com
Diğer Hususlar
Açıklama Şirket komitelerimize dair bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Pozisyon Banu UZGUR Komite Başkanı
Mine AYHAN Komite Üyesi
Denetim Komitesi Pozisyon
İsmet SU Komite Başkanı
Banu UZGUR Komite Üyesi
Mine AYHAN Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Pozisyon Mine AYHAN Komite Başkanı Banu UZGUR Komite Üyesi İsmet SU Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192919
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
0
En Yüksek
0
18:0526,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0526
|Açılış
|: 89,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 89,9200
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0643
|Açılış
|: 23,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,8400
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:0519,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,13
|Açılış
|: 19,94
|
|Önceki Kapanış
|: 19,81
|
20,02
En Düşük
19,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|15,44
|2.017.620.493
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|YGYO
|2,49
|28.463.667
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,44
|2.017.620.493
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|YGYO
|2,49
|28.463.667
|% 0,00
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 0,00
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 0,00
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8491
|26,8535
|% 0,19
|
|Euro
|28,7806
|28,7942
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4251
|33,5927
|% 0,27
|
|Frank
|30,0423
|30,2233
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|6,04
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|7,99
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|11.025
|11.123
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.583
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.791
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,19
|
|B. Petrol
|89,55
|89,55
|-0,37
|