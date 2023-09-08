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***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2023 08:54
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mirko Beretta Mali ve İdari İşler Direktörlüğü' 24.11.2022 224 2703000 tpks@prysmiangroup.com

Diğer Hususlar
Açıklama Şirket komitelerimize dair bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Pozisyon Banu UZGUR Komite Başkanı
Mine AYHAN Komite Üyesi
Denetim Komitesi Pozisyon
İsmet SU Komite Başkanı
Banu UZGUR Komite Üyesi
Mine AYHAN Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Pozisyon Mine AYHAN Komite Başkanı Banu UZGUR Komite Üyesi İsmet SU Komite Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192919


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 15,44 2.017.620.493 % 0,00  
YESIL 4,92 51.778.613 % 0,00  
YAPRK 131,50 29.668.690 % 0,00  
YYAPI 3,15 58.153.069 % 0,00  
YGYO 2,49 28.463.667 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,8491 26,8535 % 0,19  
Euro 28,7806 28,7942 % 0,28  
Sterlin 33,4251 33,5927 % 0,27  
Frank 30,0423 30,2233 % 0,43  
Riyal 7,1368 7,1726 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 6,04  
Altın Gr. 1.662 1.663 7,99  
Cumhuriyet 11.238 11.408 -15,00  
Tam 11.025 11.123 14,00  
Yarım 5.530 5.583 7,00  
Çeyrek 2.756 2.791 3,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,11 0,13  
Gümüş Gr. 19,96 19,99 0,19  
B. Petrol 89,55 89,55 -0,37  
Seans Raporu 18:05
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