***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.12.2023 17:23
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mirko Beretta Mali ve İdari İşler Direktörlüğü' 24.11.2022 224 2703000 tpks@prysmiangroup.com
Ayşe Çiğdem Çelikbilek Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.12.2023 2242703000 tpks@prysmiangroup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203844
Diğer Hususlar
Açıklama Şirket komitelerimize dair bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Pozisyon Banu UZGUR Komite Başkanı
Mine AYHAN Komite Üyesi
Ayşe Çiğdem ÇELİKBİLEK Komite Üyesi
Denetim Komitesi Pozisyon
İsmet SU Komite Başkanı
Banu UZGUR Komite Üyesi
Mine AYHAN Komite Üyesi
Riskin Erken Saptanması ve Risk Yönetimi Komitesi Pozisyon Mine AYHAN Komite Başkanı Banu UZGUR Komite Üyesi İsmet SU Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230210
BIST
'
18:057.396
En Düşük
|Değişim
|: 1,87%
|| 135,90
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
18:0529,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0847
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4755
En Düşük
29,3340
18:0532,7422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0725
|Açılış
|: 32,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
18:051.966,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.966,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNPAM
|128,70
|8.715.441
|% 10,00
|
|BAYRK
|16,94
|38.642.765
|% 10,00
|
|MEKAG
|57,20
|159.883.714
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|2.710.584
|% 10,00
|
|DYOBY
|22,66
|62.240.399
|% 10,00
|
|SKBNK
|4,14
|34.607.461
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|2.217.589.086
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|137.510.139
|% -9,97
|
|BRKO
|3,37
|580.894
|% -7,42
|
|ENSRI
|26,98
|96.755.193
|% -4,73
|
|THYAO
|229,00
|5.725.142.504
|% 3,06
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|TUPRS
|144,60
|2.857.359.778
|% -1,09
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|EKGYO
|6,94
|1.098.564.408
|% 2,66
|
|YKBNK
|19,23
|2.680.675.528
|% 0,37
|
|ISCTR
|22,60
|2.422.235.405
|% 1,16
|
|AKBNK
|36,04
|3.061.703.599
|% 0,45
|
|ZOREN
|4,23
|282.649.988
|% 5,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4598
|29,4651
|% 0,29
|
|Euro
|32,7165
|32,7422
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,4819
|37,6698
|% -0,04
|
|Frank
|35,0606
|35,2718
|% 0,94
|
|Riyal
|7,8305
|7,8698
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,14
|24,17
|% 0,66
|
|Platin
|1.005,47
|1.011,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.133,97
|1.139,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,00
|79,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.074,76
|2.075,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 33 artarak (% 1.65 ) 6, 546
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, INTEM, ETYAT, BRSAN, AHGAZ, ULAS, SELGD, CMENT, MIATK, DERHL
-
17:59
AKCNS, SNPAM, BFREN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
ICUGS, BJKAS, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59MRGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 506, 562 adet işlem