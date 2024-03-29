***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSarah Lynn Snyder Mali ve İdari İşler Direktörlüğü' 28.03.2024 224 2703000 tpks@prysmiangroup.comAyşe Çiğdem Çelikbilek Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 28.12.2023 2242703000 tpks@prysmiangroup.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 203844http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264304BIST