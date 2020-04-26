***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
26.04.2020 22:53
***PRKAB*** TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/04/2020
Karar Sayısı
2020/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ : 24.04.2020
KARAR SAYISI : 2020/12
a) Şirketimizin 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemi ve bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olan konsolide mali tabloları, dipnotlarının tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı
tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış olan mali tabloların işletmenin
aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile gerçeği karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüst biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840201
BIST